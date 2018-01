Na slovesnosti ob 76. obletnici bitke v Dražgošah pričakujejo tisoče ljudi

Številni pohodi do prizorišča

14. januar 2018 ob 11:15

Dražgoše - MMC RTV SLO, STA

Ob 76. obletnici dražgoške bitke bo opoldne v Dražgošah osrednja spominska slovesnost, ki predstavlja vrh že 61. sklopa prireditev Po stezah partizanske Jelovice.

Dražgoška bitka je bila ena večjih med drugo svetovno vojno v Sloveniji. Potekala je med 9. in 11. januarjem 1942 v vasi Dražgoše. V zgodovinskem spominu je bil to prvi veliki upor na naših tleh. V bitki je padlo devet partizanov, ki so se po njej umaknili na Jelovico, Nemci pa so pobili 41 domačinov in požgali vas. Letos bo slavnostna govornica igralka in aktivistka Lara Jankovič.

Kot pojasnjuje predsednik Organizacijskega komiteja za prireditve Po stezah partizanske Jelovice Ladislav Lipič, je namen prireditev ohranjanje spoštljivega spomina na slavne dni uporništva slovenskega naroda.

"Dražgoše so bile del velike drame, spopada, ki je zajel ves svet. Druga svetovna vojna ni bila le velika vojna z velikim trpljenjem, ki ga vojne vselej povzročajo. Bila je svetovni spopad, ki je odločal o moralni usodi vsega sveta. In Slovenci smo v njej sodelovali in bili na strani zmagovalcev," je izjavil po poročanju Radia Slovenija.

"Zato bodimo ponosni, spominjajmo se tistega časa in prireditev v Dražgošah je prava priložnost za to," je sklenil.

Dražgoše, ki so za številne simbol slovenskega upora proti okupatorju, vsako leto privabijo veliko ljudi. Mnogi se bodo v vas na pobočjih Jelovice tudi letos podali peš ali s kolesom. Različna planinska društva organizirajo devet pohodov.

Udeleženci najdaljših - 39. spominskega pohoda Po poti Cankarjevega bataljona in 19. rekreativnega pohoda Železniki-Ratitovec-Dražgoše - so se na pot že odpravili.

"Najbolj znan in tudi najstarejši je 42. pohod iz soteske čez Rovtarico do Dražgoš. poleg tega so še pohod s Stuškovega griča v Davče do Dražgoš, tržiški pohod v Dražgoše iz Tržiča prek Podnarta, Češnjice, Jamnika v Dražgoše," je za Radio Slovenija naštel Simon Peternel.

Dražgošani se na ta dan dobro pripravijo, različna društva skrbijo za potek in varnost, je za Radio Slovenija poročala Aljana Jocif. Obenem pa je to tudi čas za večjo prepoznavnost vasi, pravi predsednik kulturno-turističnega društva Dragoše Rok Pintar. "Od 9. ure naprej bo v večnamenski dvorani pod cerkvijo v Dražgošah premierno na ogled računalniški 3D-prikaz središča nekdanjih Dražgoš. Avtor tega je Dejan Zupanc. V istih prostorih si bo na vsake pol ure mogoče ogledati kratki film Dražgoše: pri nas je Sonce doma. Posnet je bil leta 2015."

Organizatorji udeležencem in pohodnikom svetujejo, naj se na pot odpravijo pravočasno in naj upoštevajo navodila pristojnih služb, saj v Dražgošah pričakujejo veliko obiskovalcev.

Al. Ma.