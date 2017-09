Na sporno sejo odbora za obrambo ne bo predstavnikov obrambnega ministrstva

Poslanci SMC-ja so napovedali, da se seje ne bodo udeležili

Na zahtevo predsednika odbora za obrambo Žana Mahniča bodo za zaprtimi vrati razpravljali o pripravljenosti Slovenske vojske na mogoče konflikte ob uveljavljanju arbitražnega sporazuma s Hrvaško. Sklicu seje nasprotuje tudi premier Miro Cerar, predstavniki ministrstva za obrambo se ga ne bodo udeležili.

Mahnič trdi, da so bile povod za sklic odbora informacije, ki jih je dobil od uslužbencev v kabinetu premierja, in sicer, da naj bi Hrvaška med drugim v okolico Umaga in Pulja poslala ladje obalne straže, na katerih pa so v resnici pripadniki specialnih enot hrvaške vojske. Mahnič je pojasnil, da namerava na zaprti seji parlamentarnega odbora za obrambo vprašati vlado, kakšni so scenariji, če pride do konflikta in ali bo pri implementaciji arbitražnega sporazuma sodelovala tudi vojska. Po njegovem mnenju mora odbor vedeti, kakšne načrte ima vlada z vojsko.

Premier Cerar ga je opozoril, da takšna obravnava ni primerna, saj Slovenija vodi politiko miru in nenasilja, takšna razprava pa bi lahko v mednarodno okolje poslala napačno sporočilo. Seji iz različnih razlogov nasprotujejo tudi poslanci strank SMC, SD in DeSUS in jo označujejo kot nedopustno oz. neprimerno. Poslanci SMC-ja so tako sporočili, da se seje odbora ne bodo udeležili, poslanci SD-ja v torek še niso bili odločeni. Do seje odbora je bil kritičen tudi poslanec NSi-ja Jožef Horvat, sicer predsednik odbora za zunanjo politiko, s pojasnilom, da taka razprava v tem času Sloveniji ne more koristiti.

Vabljeni tudi predstavniki ministrstva za obrambo, teh ne bo

Mahnič je poleg članov odbora na sejo med drugim povabil ministrico za obrambo Andrejo Katič, načelnika generalštaba generalmajorja Andreja Ostermana ter predstavnike slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) in obveščevalno varnostne službe ministrstva za obrambo (OVS).

Predstavniki ministrstva za obrambo se seje ne bodo udeležili, je po seji vlade sporočila ministrica za obrambo. Tako je tako sklenila vlada na seji, saj si Slovenija prizadeva za mirno izvedbo arbitražne odločbe, poleg tega pa "iz zakonskih pristojnosti Slovenske vojske izhaja, da Slovenska vojska ni pristojna za izvajanje in uveljavitev arbitražnega sporazuma", so na vladi zapisali v sporočilu za javnost.

"Poslanci zelo dobro poznajo pripravljenost vojske"

Ministrica je sicer ocenila, da poslanci odbora delovanje slovenske vojske in ministrstva za obrambo zelo dobro poznajo in so seznanjeni s tem, kako je pripravljena vojska. "Če govorimo o pripravljenosti Slovenske vojske v povezavi z arbitražno odločbo, pa se mi zdi neprimerno in tudi ni stvar vojske ali ministrstva za obrambo," je poudarila.

