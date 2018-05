Poudarki Shod se je začel ob 17. uri Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 260 glasov Ocenite to novico! Protestniki so na shod prišli z baloni v obliki rdečih src. Foto: MMC RTV SLO/Ana Svenšek Ana Jakopic: "Begunce je ustvaril izvoz neokolonialnih politik, ki nato proti njim hujska druge ljudi. Cilj pa je delavec, ki bo delal za evro na uro." Foto: MMC RTV SLO/Luka Lukič Vesna Leskošek: "Dolžnost imamo zagovarjati tiste, ki niso v položaju, da lahko spregovorijo." Foto: MMC RTV SLO/Ana Svenšek Uroš Macerl: "Gospodarska rast je postala nova religija. Tiste, ki predlagamo bolj zeleno pot, pa se skuša diskreditirati." Foto: MMC RTV SLO/Luka Lukič "Danes smo tu, da skupaj dvignemo glas brez strahu proti politikom sovraštva," je bilo slišati uvodoma. Foto: MMC RTV SLO/Luka Lukič VIDEO Protest proti politiki so... Sorodne novice Sovraštvo s plakatov lahko hitro preraste v dejanja Dodaj v

Na Trgu republike v Ljubljani shod proti politiki sovraštva

Med govorniki tudi madžarski filozof Gaspar Miklos Tamas

31. maj 2018 ob 16:39,

zadnji poseg: 31. maj 2018 ob 19:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na Trgu republike je potekal shod z nazivom Proti politiki sovraštva, ki so ga organizirali civilnodružbena gibanja in posamezniki, povezani v koalicijo Brez strahu, s shodom pa nasprotujejo politiki strahu in nasilja.

"Ko rečejo, postrelite migrante, to sem jaz, ekonomska migrantka," je kot prva govornica dejala režiserka, rojena v Srbiji, Ivana Djilas. "Ko rečejo parazitski umetniki, to sem jaz, ko grozijo gejem, to nisem jaz, ampak bi moj otrok lahko bil. Vse to sem jaz in jutri so lahko oni." Čefurka, migrantka, črnka, feministka, Ljubljančanka, liberalna ženska, socialistka, vse to sem jaz, je dejala Djilasova in dodala: "Danes sem pogumna, ker sem v to prisiljena."

Ahmad Šami, sirski begunec, je dejal, da je deljenje ljudi na kristjane in muslimane povzročilo vojno v Siriji in da noče te vojne v Sloveniji.

Dijak Žan Florjančič je dejal: "Naše mirno, pasivno prepuščanje radikalnim tokovom pošilja napačno sporočilo – ne le mladim, tudi v svet. Mladi smo danes tu, ker moramo biti, ker smo prihodnost te države. Mladi smo danes tu, sredi izpitnih obdobij smo danes tu, ker smo prihodnost te države, prihodnost, ki jo zapušča vedno več mladih." In dodal: "Ne smemo se v zgodovino zapisati kot generacija, ki je dopuščala razčlovečenost vseh oblik."

Sindikalistka Ana Jakopič iz ZSSS-ja je opozorila na hujskanje delavcev proti migrantom: "Mi hočemo svoje pravice, delavci hočemo svoje pravice, kapital bo moral popustiti," je dejala in dodala, da ne le v Sloveniji, ampak povsod po svetu. "Upiramo se temu, da bi manipulirali z nami," je bila odločna Jakopičeva, ki je prepričana, da ljudje po Sloveniji čutijo enako in bodo sovraštvu rekli ne. "Tu smo, da zaščitimo ustavno pravico do pravne in socialne države," je dejala in pozvala politike, naj berejo ustavo. "Narod si jo je izboril in jo bo tudi ubranil," je sklenila Jakopičeva.

Maja Peharc je dejala: "Pred tokratnimi volitvami imamo občutek, da se je vsem malo zmešalo." Dodala je, da politika ustrahuje, da nam grozi izumiranje naroda, "za kar smo krive Slovenke". Dovolj je s politiko ustrahovanja, meni Peharčeva: "Zahtevamo prenehanje strašenja javnosti pred različnostjo, politiki pozabljajo, da družbo tvorimo vsi."

Poziv k shodu prek Facebooka

"To, kar se je zgodilo na spletu, se je zgodilo vam," je uvodoma dejal Filip Dobranić, pri čemer se je nanašal na sovražne komentarje, ki jih je bil deležen po nastopu na televiziji. "Ne pozabimo, da ko se širi sovraštvo, se širi v celo skupnost. V eni osebi se vedno prepozna več ljudi," je utemeljil Dobranić. Opaža tudi, da se med politiki začenjajo pojavljati izjave, češ ni se nam treba sramovati, da smo nestrpni: "Jaz mislim, da vas mora biti sram, ker le tako boste nehali," je dejal Dobranić in sklenil, da moramo kot družba odpirati prostore, kakršen je ta shod, kjer nismo nasilni. "Odpirati jih moramo in kot skupnost reči ne tovrstnim politikam."

K protestnemu shodu je koalicija pozvala prek družbenega omrežja Facebook, kjer so ob dogodku zapisali, da so se vse "največje zgodovinske grozote začele s spodbujanjem sovraštva – s politiko, ki je razglašala skupine ljudi za ničvredne in nevarne".

V koaliciji navajajo, da od pomembnih družbenih institucij in njihovih predstavnikov pričakujejo "humanost namesto nacionalizma, povezovalnost namesto razdvajanja in sočutje namesto posmeha". V koaliciji si tako želijo neavtoritarno politiko in nesovražno javno razpravo. Eden izmed organizatorjev protesta Filip Dobranić je tako poudaril, da se sovraštvo hitro širi z migrantov in beguncev, ki so trenutno najbolj izpostavljeni, tudi na druge skupine ljudi.

Dekanja ljubljanske fakultete za socialno delo Vesna Leskošek je povzela nekatere ključne zahteve, ki jih z demonstracijami naslavljajo na politične stranke, in sicer: neavtoritarna politika in nesovražna javna razprava, vključujoča, solidarna in sočutna družba, ki ne prešteva in ne deli, spoštovanje pravic žensk, vključno z nedotakljivostjo pravice do splava, ter konec kriminalizacije migracij in odstranitev žice na meji.

Med okoli desetimi govorniki je bil tudi madžarski filozof Gaspar Miklos Tamas.

