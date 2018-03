Na veliki petek se kristjani spominjajo Jezusove smrti

Dan strogega posta brez maše v katoliških cerkvah

30. marec 2018 ob 07:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Velikonočni veliki petek je dan strogega posta, ko se kristjani spominjajo Jezusove smrti na križu, in edini dan, ko v Katoliški cerkvi ni maše. Po cerkvah bodo pripravili bogoslužja velikega petka z molitvijo križevega pota.

Po cerkvah bodo tako brali evangeljska poročila o Jezusovem trpljenju, imenovana pasijoni. Za bogoslužja tega dne je v Katoliški cerkvi značilno čaščenje križa kot znamenje hvaležnosti in spoštovanja. Med obredom hostijo, ki simbolizira Jezusovo navzočnost, simbolno postavijo v grob, ki ga nato obiskujejo verniki.

Obred velikega petka bo popoldne v vatikanski baziliki sv. Petra vodil papež Frančišek, zvečer pa bo z verniki z vsega sveta v Koloseju molil še križev pot, ki sodi med vrhunce velikonočnih praznovanj v Rimu.

Slovesnosti ob velikem petku bodo danes potekale tudi v Jeruzalemu in drugod po svetu, obrede velikega petka pa pripravljajo tudi po slovenskih cerkvah. V ljubljanski stolnici bo bogoslužje vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.

Spomin na Jezusovo trpljenje

V evangeličanskih cerkvah na veliki petek zvečer poteka osrednje velikonočno bogoslužje. V evangeličanski cerkvi v Ljubljani ga bo vodil evangeličanski škof Geza Filo.

Po besedah patra in cerkvenega zgodovinarja Metoda Benedika se kristjani na veliko noč spominjajo Jezusovega trpljenja, njegove smrti na križu in vstajenja, kar predstavlja vrhunec njegovega odrešenjskega dela. Tako kot so Judje na veliko noč darovali jagnje, s čimer so se Bogu zahvaljevali za izhod iz Egipta, tako je Jezus po Benedikovih besedah za veliko noč namesto jagnjeta daroval sebe, da bi imeli po njem vsi večno življenje.

G. K.