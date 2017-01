Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Previdno na cestah, predvsem na Dolenjskem, kjer ponekod sneži. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Na vzhodu Slovenije sneži, ceste so poledenele

V Kočevju zjutraj -15,5 stopinje Celzija

8. januar 2017 ob 09:34

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi nizkih temperatur so ponekod po državi ceste lahko poledenele. Ponekod v vzhodnem delu države sneži, zato je potrebna še dodatna previdnost.

Znova smo se zbudili v mrzlo jutro. Ob 7. uri zjutraj so v Kočevju izmerili -15,5 stopinje Celzija, v Črnomlju -14,5 stopinje Celzija, na Vojskem je bilo -14,6 stopinje Celzija, v Ratečah pa -12,4 stopnje. V zahodni Sloveniji bo danes delno jasno, drugod pretežno oblačno. Dopoldne bo v vzhodni Sloveniji še naletaval sneg.

Najvišje dnevne temperature danes bodo od -6 do -1, na Primorskem okoli 3 stopinje Celzije. Jutri bo sončno, v vzhodni Sloveniji bo občasno več oblačnosti. Na Štajerskem in v Prekmurju bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem bo proti večeru zapihala šibka burja. Še vedno bo zelo mrzlo, zjutraj bo od -12 do -6 stopinj Celzija, pod lediščem bodo ostale tudi čez dan, saj bo med -4 in -1 stopinje Celzija.

K. T.