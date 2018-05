Na Zdusu opažajo podobnost programa Bratuškove z njihovim

Bratušek: "Ne gre za predvolilne floskule"

16. maj 2018 ob 16:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Program Stranke Alenke Bratušek (AB) je na področju pokojnin in krepitve gospodarstva zelo podoben pogledom Zdusa, je po skupnem sestanku dejal predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik.

Po delovnem srečanju z Alenko Bratušek je na novinarski konferenci predsednik Zdusa Janez Sušnik dejal, da se je v zadnjem času nakopičilo veliko težav ne samo z gmotnim položajem upokojencev, ampak tudi na področju zdravstva, sociale in bivalnih standardov. Junijske volitve so po njegovih navedbah zanje zelo pomembne, saj je v Sloveniji ugodna gospodarska rast in je konec varčevalnih ukrepov, prav tako pričakujejo, da bo na področju zdravstva "končno vzpostavljen neki red s primerno zakonodajo". V Zdusu so pregledali program Stranke AB in ocenjujejo, da se v številnih programskih usmeritvah povsem pokriva z njihovimi, je dejal.

Bratuškova je po srečanju poudarila, da stvari, ki jih želijo urediti za upokojence, niso samo predvolilna floskula ali obljuba. "V državnem zboru smo že v tem mandatu večkrat poskušali končati z varčevalnimi ukrepi, še posebej v delu, ki se nanaša na letni dodatek oziroma regres za upokojence. Na žalost nismo bili uslišani," je dejala.

Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) sicer eksplicitno ne podpira nobene politične stranke, pač pa se bodo odločali na podlagi programov strank, katere bodo članstvu predlagali v izvolitev. Sušnik je med drugim ocenil, da se je DeSUS trudil za izboljšanje položaja upokojencev in si prizadeval za marsikaj. Poudaril pa je, da Zdus podpre katerokoli stranko, ki se bori za položaj upokojencev.

G. K.