Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Počitnic se v tem tednu veseli druga polovica šolarjev, Foto: Radio Koper/Alan Radin Dodaj v

Na zimske počitnice še šolarji z vzhoda države

Pripravili brezplačne delavnice in programe

26. februar 2018 ob 08:00

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Potem ko se je del šolarjev s ponedeljkom vrnil v šolske klopi, počitnice začenja okoli 90 tisoč učencev in 37 tisoč dijakov iz jugovzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in spodnjeposavske regije.

Med počitnicami so šolarjem in dijakom na voljo številne brezplačne dejavnosti in programi. Zveza prijateljev mladine Maribor je v domu ustvarjalnosti mladih pripravila več ustvarjalnih delavnic. V Pležuhovi delavnici se bodo lotili izdelave pležuha, poka ali ritotresa. Priložnost za preizkus pa bo petkova "dirka s pležuhi".

Manjkalo ne bo niti športnih dejavnosti, od japonskega mečevanja, drsanja do košarke, mlade čaka tudi sredin izlet v Športni park Ruše. Tako kot vsako leto bo tudi tokrat marsikje poskrbljeno za otroško varstvo.

Številni počitnikarji pa se bodo v primeru ugodnih vremenskih razmer odpravili na smučišča in v naravo.

Počitnice se bodo končale naslednji ponedeljek, ko se bodo šolarji vrnili v šolske klopi.

A. K. K.