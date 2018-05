Nacionalistične usmeritve ne ponujajo novih rešitev za prihodnost, ampak spodbujajo nemir

Predsednica nemškega SDP-ja na obisku pri SD-ju

29. maj 2018 ob 19:45,

zadnji poseg: 29. maj 2018 ob 19:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stranko SD je pred volitvami podprla tudi predsednica nemških socialdemokratov (SPD) Andrea Nahles, ki je na uradnem obisku v Sloveniji. S predsednikom SD-ja Dejanom Židanom se strinjata, da potrebujemo močno Evropsko unijo.

Dejan Židan je na skupni novinarski konferenci z Nahlesovo poudaril dobro sodelovanje z omenjeno nemško sestrsko stranko. Po njegovih besedah v obeh strankah verjamejo v močno Evropo, vendar ne kakršno koli, ampak takšno, ki temelji na vladavini prava, ki razume, kaj je solidarnost, ki se kot ekonomsko in politično močna pojavi tudi v drugih delih sveta ter zna odgovoriti na varnostna vprašanja.

"Ta pohod nacionalizma, pohod skrajnih strank, ki v bistvu razbijajo Evropo kot enotni prostor, škoduje vsakemu državljanu, vsaki državi in Evropi kot skupnosti," je prepričan Židan.

Nahlesova je dejala, da je tudi v Nemčiji porast nacionalistične miselnosti. Po njenih besedah se takšne ideje porajajo iz strahu in povzročajo sovražnost med državami in tudi med skupinami znotraj držav. Nacionalistične usmeritve ne spodbujajo solidarnosti in ne ponujajo novih rešitev za prihodnost, ampak spodbujajo nemir, zato jih je treba ustaviti, meni.

Po njenem prepričanju se je treba v boju proti tem idejam zavzemati za demokratičnost in oblikovati politiko za vse. "Naše prizadevanje je, da se ljudi, ki jih je strah, ne odriva stran, ampak da jim pomagamo," je dejala in ob tem poudarila pomen socialne in zdravstvene politike, da ljudi denimo ne bo strah, da bodo v starosti revni.

Pri vprašanju množic prebežnikov, ki prihajajo v Evropo, se je zavzela za spopadanje z razlogi za beg in poudarila sodelovanje sosednjih držav pri tem vprašanju. Omenila je tudi, da bodo v Nemčiji pripravili nov zakon o preseljevanju, s katerim bodo usmerjali pritok prebežnikov, saj da je Nemčija zainteresirana za prihod nove, še posebej strokovno usposobljene delovne sile.

G. C.