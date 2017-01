Nadzor državne meje in odškodnine za tehnične ovire pred poslanci

Redna seja državnega zbora

23. januar 2017 ob 07:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslance čaka začetek januarske redne seje, ki se tokrat ne bo začela s poslanskimi vprašanji, temveč bodo poslanci najprej obravnavali predlog novele zakona o nadzoru državne meje.



Novela med drugim določa tehnična sredstva za nadzor državne meje, predvideva pa tudi odškodnine za lastnike zemljišč, na katerih so postavljene ograje oziroma tehnične ovire. Poslanci pa bodo obravnavali tudi poročilo o kakovosti, zalogah in odkupni ceni premoga pri naložbi v Teš 6.

Na dnevnem redu je tudi priporočilo SDS-a v zvezi s cenzuro na RTV Slovenija, s katerim želi SDS vlado pozvati, naj spremlja stanje na RTV Slovenija glede novinarske avtonomije in sprejme potrebne ukrepe. Odbor za kulturo je ocenil, da priporočilo ni primerno za nadaljnjo obravnavo, saj da bi pomenilo grobo poseganje države v institucionalno in uredniško avtonomijo RTV.

Poslanska vprašanja predsedniku vlade in ministrom so tokrat izjemoma prestavljena na petkov zadnji dan seje. V prihodnjih dneh poslance čaka še predlog novele zakona o tujcih, ki je prejel kritike Sveta Evrope in strokovne javnosti, zaradi novele pa so se pojavila tudi trenja v koaliciji.

