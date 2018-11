Nadzorni svet predlagal razrešitev generalnega direktorja RTV-ja Igorja Kadunca

Nadzorni svet je sklep sprejel v sredo

15. november 2018 ob 16:43

zadnji poseg: 15. november 2018 ob 17:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nadzorni svet RTV Slovenija je programskemu svetu RTV Slovenija podal pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja Igorja Kadunca, med drugim tudi zaradi nezakonitosti pri zaposlovanju.

Nadzorni svet je med razlogi za predčasno razrešitev direktorja najprej navedel nezakonitost pri zaposlovanju, "saj so se sklepale pogodbe o zaposlitvi brez vnaprejšnje vsaj interne javne objave prostega delovnega mesta, oziroma so se sklepale pogodbe o zaposlitvi mimo določil internih aktov", so navedli v sklepu.

Po neuradnih podatkih je od 11 članov nadzornega sveta predlog za Kadunčevo razrešitev podprlo osem članov. Ti naj bi Kaduncu očitali tudi, da jih je prepozno seznanil s sodelovanjem njegovega sina z enim izmed filmskih podjetij, ki sodelujejo z RTV, poroča STA.

Nadzorni svet direktorju očita še kršitve dolžnega ravnanja, ko predstojnika ni obvestil o okoliščinah nasprotja interesov, čeprav bi to moral storiti in neizvršitev nekaterih sklepov nadzornega sveta.

Končna odločitev o usodi generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija je v rokah programskega sveta, ki ga do konca leta čakata še dve redni seji: novembrska in decembrska. Kdaj se bo predlog nadzornikov znašel na dnevnem redu, še ni znano, bolj verjetno pa bo to decembra. Predsednik programskega sveta Ciril Baškovič zaenkrat predloga ni želel komentirati in je razlago prepustil predsedniku nadzornega sveta Andreju Grahu Whatmoughu.

Direktorja prijavili KPK-ju

Programski svet RTV-ja se je sicer že na seji 1. oktobra seznanil s prijavo generalnega direktorja Komisiji za preprečevanje korupcije in ob tem s 16 glasovi za in nobenim proti sprejel sklep, da bo zadevo obravnaval in o njej odločal, ko bodo znane ugotovitve KPK in ministrstva za kulturo.

Predsednik nadzornega sveta zavoda Grah Whatmough je na takratni seji pojasnil, da so nadzorniki KPK prijavili "sum neustreznega obvladovanja konflikta interesov" zaradi Kadunčevega domnevnega vmešavanja v razpis za neodvisne filmske producente, katerega rezultati so bili objavljeni spomladi. Po objavi rezultatov razpisa naj bi Kadunc namreč skušal vplivati na spremembo odločitve, in to v korist producentskega podjetja Arsmedia, ki na razpisu ni bilo izbrano in se je zaradi tega pritožilo. Med pritožbenim postopkom naj bi Kadunc na nekaj zaposlenih na RTV-ju, ki so odgovorni za razpis, naslovil več elektronskih pisem.

Kadunc je doslej že večkrat zanikal očitke. Čeprav se je iz postopka izločil, je po njegovih besedah v skladu z nalogami in pooblastili generalnega direktorja še vedno odgovoren za poslovanje RTV-ja. Pritožba Arsmedie se mu je zdela pomembna, zato se je želel seznaniti z njeno vsebino, ne pa tudi vplesti v postopek, je zatrdil.

NS se sklicuje na neuresničevanje njegovih sklepov

Pri predlogu razrešitve se nadzorni svet RTV-ja sklicuje na četrto alinejo 48. člena Statuta, ki sicer določa prenehanje funkcije generalnega direktorja pred potekom mandata in pravi: "Če pri svojem delu ne ravna po zakonu in Statutu, ne uresničuje sklepov programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija ali ravna v nasprotju z njimi."

Nadzorni svet v mandatnem obdobju 2018-2022 sestavljajo Andrej Grah Whatmough, Aleksander Igličar, Stanka Premuš, Matjaž Rakovec, Janez Čadež , Matjaž Medved, Irena Ostrouška, Petra Majer, Marko Kerin, Lucija Valenčak in Vesna Zadravec.

