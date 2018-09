Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Kandidat za finančnega ministra prihaja iz uprave SDH-ja. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Nadzornik SDH-ja Andrej Bertoncelj se predstavlja kot kandidat za finančnega ministra

Zaslišanja ministrskih kandidatov

6. september 2018 ob 11:57

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pred parlamentarno komisijo kot kandidat za ministra za finance nastopa Andrej Bertoncelj, ki prihaja iz uprave Slovenskega državnega holdinga.

Bertoncelj je kot kandidat LMŠ-ja za ministra za finance nastopil po tem, ko je dozdajšnja ministrica za finance Mateja Vraničar Erman zavrnila Šarčevo povabilo za sodelovanje v nastajajoči vladi. Vraniča Ermanova je pri svoji odločitvi navedla, da ni dobla zagotovil o finančni vzdržnosti zavez iz koalicijske pogodbe.

Andrej Bertoncelj je dokrtor ekonomskih znanosti s področja financ. Zaposlen je na Univerzi na Primorskem kot redni profesor za področje managementa. Pred akademsko kariero je 20 let deloval v farmacevtski industriji in med drugim bil tudi predsednik družbe Lek USA Inc.

Bertoncelj je tudi član nadzornega sveta SDH-ja, ki je v času krize vodenja na SDH-ju postal izredni član uprave. Njegovo dozdajšnje področje dela pa je pretežno povezano s prevzemi o čemer je sicer tudi napisal knjigo Čas prevzemov. V mednarodnem okolju je vodil več poprevzemnih integracij in presturkturiranj družb v mednarodnem okolju.

Prenos v živo (začetek ob 12. uri):



L. L., Al. Ma.