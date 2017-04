Nagradni natečaj hišnih ljubljenčkov: pošljite foto, video ali risbico

10. april 2017 ob 17:49

MMC že drugo leto zapored v sodelovanju z BIC Ljubljana in njihovo Šolsko veterinarsko ambulanto razpisuje nagradni živalski natečaj. Letos lahko sodelujete tako s fotografijami kot tudi s kratkimi filmčki, najmlajši pa z risbicami.

Naši ljubljenčki počnejo vse mogoče vragolije in se sploh ne zavedajo, kako nas nasmejijo. Če jih pravočasno ujamete v fotografski ali snemalni objektiv, nastanejo prav prikupne umetnije, ki poskrbijo za nasmeh na ustnicah tudi drugih. In ravno to je prvi namen našega živalskega natečaja. Drug namen pa se skriva v skrbi za njih, kajti kar trije izmed sodelujočih boste prejeli praktično nagrado - veterinarski pregled vašega ljubljenčka v Šolski veterinarski ambulanti, ki je prvi tovrsten primer veterinarske ambulante v Sloveniji.

Kdo lahko sodeluje?

Sodelujete lahko vsi ljubiteljski in tudi profesionalni fotografi in snemalci. Fotografije in videi so lahko posneti s profesionalnim fotoaparatom oz. kamero ali prenosnim telefonom. Pogoj je le, da so prijavljeni materiali v celoti vaše avtorsko delo in da ne kršijo nobenih avtorskih ali katerih koli drugih pravic tretjih oseb (če ljubljenček ni vaš in ga snemate ali fotografirate, mora to dovoliti njegov lastnik). Vsak lahko sodeluje večkrat, prav tako so k sodelovanju vabljeni otroci in mladi, da narišejo risbico, karikaturo, strip ali kar koli drugega.

Foto, video, risbica! Fotografijo, video z maksimalno dolžino 20 sekund ali risbico s kratkim opisom, kaj predstavlja, pošljite na elektronski naslov: bansi@rtvslo.si ali objavite neposredno na Facebook skupino Slona Bansija pod komentar, kjer je razpisan natečaj! Vaše izdelke zbiramo do 15. maja 2017 do 14. ure. Tistih, ki bodo poslane po tem datumu, ne bomo upoštevali. Vse prispele izdelke po e-pošti, pa bomo objavili med komentarji razpisanega natečaja! Prej ko objavite, več imate možnosti, da prejmete več všečkov.



Podelili bomo tri nagrade, pri čemer bosta prvi dve po izboru glasovalcev (število všečkov na Facebook strani slona Bansija), tretja pa po izboru MMC-jeve komisije. Za pokušino si lahko ogledate fotogalerijo z lanskega fotonatečaja. Ljubljenčki na vaših poslanih sodelujočih umetniških izdelkih so lahko seveda poljubni: psi, muce, hrčki, morski prašički, pajki, kače, zajčki ...



Kot rečeno, bomo vaše izdelke zbirali do 15. 5. 2017 do 14. ure. Kdor sodeluje prej, ima več možnosti za nagrado, kajti dlje časa bo njegov video, fotografija ali risbica objavljena.

Velika zabava hišnih ljubljenčkov!

17. maja 2017 bo pred BIC-em Ljubljana v parku pred Šolsko veterinarsko ambulanto, Cesta v Mestni log 47, že 3. družinski dan s hišnimi ljubljenčki. Dogodek je odprte narave in ga lahko obišče kdor koli, seveda pa bodo glavni gostje vaši ljubljenčki. Namen dogodka je izmenjava mnenj lastnikov najrazličnejših ljubljenčkov, Šolska veterinarska ambulanta bo nudila brezplačne strokovne preglede, tudi sicer bodo na voljo brezplačni strokovni nasveti, podelilo se bo ogromno nagrad, na stojnicah bodo informacije in pa najrazličnejši izdelki.

Kako je bilo na 2. družinskem dnevu, ki ga je obiskal tudi MMC-jev slon Bansi, si oglejte v tem prispevku, še podrobnejša foto-video reportaža pa vas čaka na Bansijevi spletni strani.

Letošnje nagrade:

1. nagrada: bon v vrednosti 40 EUR (Šolska veterinarska ambulanta BIC Ljubljana: Toaleta krempljev, toaleta obeh sluhovodov, praznjenje paraanalnih žlez)

2. nagrada: bon v vrednosti 35 EUR (Šolska veterinarska ambulanta BIC Ljubljana: Toaleta obeh sluhovodov in praznjenje paraanalnih žlez)

3. nagrada: bon v vrednosti 30 EUR (Šolska veterinarska ambulanta BIC Ljubljana: Toaleta krempljev in toaleta obeh sluhovodov)

Živalski otok: Pravila natečaja

V natečaju lahko sodelujejo fizične osebe ali skupine oseb (v nadaljevanju: udeleženec), ki so državljani Republike Slovenije. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v natečaju sodelujejo le ob soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

Udeleženec natečaja jamči, da je prijavljena fotografija, video ali risbica v celoti njegovo lastno avtorsko delo, da ne krši nobenih avtorskih, izvajalskih pravic in/ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb ter, da nihče v razmerju do RTV Slovenija, v zvezi s katero koli pravico, ki jo bo RTV Slovenija pridobila, ne bo uveljavljal nobenih denarnih in/ali katerih koli drugih zahtevkov. Udeleženec jamči, da vse osebe, prikazane na fotografiji ali avdiovizualnem delu, soglašajo z objavo svoje podobe v kontekstu in na način, ki ga opredeljuje prijavljena fotografija ali avdiovizualno delo. Udeleženec jamči, da je za objavo fotografije mladoletnih oseb ali avdiovizualnih del, ki vključujejo mladoletne osebe, pridobil soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

Udeleženec natečaja – avtor fotografije ali avdiovizualnega dela soglaša, da na RTV Slovenija neodplačno prenese vse materialne pravice avtorja in pravice producenta (pravico reproduciranja, distribuiranja, priobčitve javnosti v kakršni koli obliki in predelave oz. priredbe fotografije ali avdiovizualnega dela), kar pomeni, da lahko RTV Slovenija fotografijo ali avdiovizualno delo prostorsko in časovno neomejeno javno priobči, predela v okviru izvajanja svojih dejavnosti ter s fotografijo ali avdiovizualnim delom nadalje razpolaga brez omejitev. Udeleženec natečaja se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom z zvezi s tem (kar vključuje odpoved avtorskemu honorarju).

RTV Slovenija si pridržuje pravico, da fotografij in avdiovizualnih del, ki so žaljiva, diskriminatorna, zlonamerna, nespodobna, obrekljiva, sovražna, grozeča, vulgarna in/ali napeljujejo k sovraštvu, nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti, vsebujejo simbole, znake, ki simbolizirajo totalitaristične režime, ali kako drugače vznemirjajo ljudi in/ali so po presoji RTV Slovenija neprimerna za objavo, ne objavi in jih izbriše. Fotografije in avdiovizualna dela izražajo stališča avtorjev, ne uredništva in/ali RTV Slovenija.

S sodelovanjem v natečaju udeleženci soglašajo, da RTV Slovenija obdeluje in javno objavi posredovane osebne podatke za namene izvedbe natečaja, promocijo natečajnih fotografij in avdiovizualnih del na spletnih straneh RTV Slovenija, v tiskanih in elektronskih medijih ter drugih trženjskih orodjih, namenjenih promociji natečaja. RTV Slovenija se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

V primeru, da bi kdor koli zahteval od RTV Slovenija kakršno koli nadomestilo ali imel kak drug zahtevek v zvezi s pravicami, ki jih udeleženec (natečaja) prenaša na RTV Slovenija, se udeleženec zavezuje, da bo na poziv RTV Slovenija vstopil v spor in prevzel morebitne obveznosti RTV Slovenija, ki izvirajo iz tega spora.

