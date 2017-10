Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ko smo volitve bojkotirali, se je največ premaknilo z mrtve točke, pojasnjuje Janko Kastelic z Janeževega Brda. Foto: Tarča RTV Slovenije Podatki kažejo, da zaradi volilne abstinence mladih najstarejša tretjina volivcev izvoli 8 poslancev več, kot bi jih zaradi svoje številčnosti smela. Foto: Bobo Anketa Valicona kaže, da so se najpogosteje na volišča odpravili starejši med 65. in 69. letom. Dodaj v

"Najbolj zagnani za volitve smo bili, ko smo jih bojkotirali"

Volivci se volišč vse bolj izogibajo, kar pomeni, da odločajo le najbolj odločni, večinoma najstarejši državljani

26. oktober 2017 ob 16:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Z bojkotom volitev na začetku devetdesetih let smo dočakali asfalt, ki ga imamo še danes," pripoveduje Janko Kastelic z Janeževega Brda, kjer volišča sicer vedno obišče vseh 21 upravičencev.

Zaradi rekordno nizke udeležbe smo se odpeljali na Janeževo Brdo, v vas nad Ilirsko Bistrico, ki je eden izmed krajev, ki ima po podatkih Državne volilne komisije vedno popolno volilno udeležbo. Tudi v nedeljo ni bilo drugače. "Udeležba je bila stoodstotna. Do enajstih smo končali in prešteli," nam je povedala Darja Bobek, podpredsednica volilne komisije Janeževo Brdo.

"Soseda ne pustiš čakati do sedmih"

Ne gre za to, da bi bili zagnani za volitve, pojasni predsednik krajevne skupnosti Janko Kastelic. "Tu se vsi poznamo in preprosto ne pustiš soseda v komisiji čakati do sedmih zvečer, nato pa celo ne prideš," pojasnjuje Janko Kastelic. Kot pove, večina bolj zavzeto glasuje na lokalnih volitvah, ko kandidate poznajo, čeprav tudi tam ni gneče - sam je krajevni funkcionar že več kot deset let.

Za nas ne vedo, da smo tukaj

In kaj jim prinesejo državne volitve? "Na državnih ne vem, ker ne vedo za nas, da smo sploh tukaj," je prepričan Kastelic. Kot pravi, bodo kljub temu gotovo v celoti vsi glasovali v drugem krogu. "Bo tako stoodstotno, kot bodo volilne obljube stoodstotno neizpolnjene verjetno," hudomušno zaključi.

Politiko narekujejo interesne skupine?

Zaupanje v politiko izgubljajo vsi, ne samo mladi, je prepričan 22-letni študent Žan Zupan, ki se predsedniških volitev ni udeležil. "Je pa tudi dejstvo, da je vsakodnevna parlamentarna politika predstava za javnost in večino politik narekujejo neke interesne skupine," je prepričan Žan Zupan, novinar Radia Študent. Prepričan je, da ljudje enostavno čutijo, da nimajo v rokah več nekih demokratičnih vzvodov.

Namesto mladih o prihodnosti odločajo starejši

Podatki kažejo, da se volitev najredkeje udeležujejo prav mladi. Anketa Valicona kaže, da je na zadnjih državnozborskih volitvah glasovala komaj dobra tretjina volivcev med 25. in 29 letom. Po drugi strani so najodločnejši volivci tisti med 65. in 69. letom, saj se jih je na zadnje državnozborske volitve na volišča odpravilo več kot 80 odstotkov. Če bi volivce razdelili v tri starostne skupine, bi tako tretjina najstarejših zaradi večje odzivnosti na volitvah izvolila kar osem poslancev namesto najmlajših.

