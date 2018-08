Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Popoldne in zvečer se bodo padavine krepile. Foto: EPA Proti koncu avgusta se običajno močno poveča turistični promet od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Foto: BoBo Sorodne novice Nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra, mogoče so tudi hudourniške poplave Dodaj v

Najmočnejše nevihte bodo predvidoma v nočnem času

Nevihtno vreme bo vztrajalo do nedelje popoldne

25. avgust 2018 ob 10:49,

zadnji poseg: 25. avgust 2018 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Agencija za okolje je za soboto izdala oranžno opozorilo zaradi prehoda hladne fronte z nalivi in krajevno močnejšimi nevihtami, predvsem v južni polovici Slovenije, tudi na Obali.

Nevihte do nedeljskega popoldneva

Slovenijo so že v petek zajele nevihte, ki bodo vztrajale vse do nedelje popoldne. V ponedeljek nas čaka sveže jutro, na začetku tedna bo vreme jasno, zjutraj pa lahko po nižinah pričakujemo meglo. Proti koncu tedna pa spet lahko pričakujemo visoke temperature, saj naj bi v sredo in četrtek ob sončnem vremenu dosegle kar okoli 30 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje (Arso).

Arso opozarja, da so mogoče nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra ter da bodo do nedelje dopoldne ob pogostih nalivih v večjem delu države hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke. Ob tem se utegnejo zgoditi tudi posamezna razlivanja.

Največja verjetnost za močne nevihte bo v jugozahodni Sloveniji in na Obali. Zaradi močnejšega jugozahodnega vetra se lahko v soboto nevihte zgostijo tudi v nevihtne linije.

Toča na Škofijah

Na Škofijah je sicer kot grah velika toča v petek padala dobrih 20 minut. Škode pa je največ v kmetijstvu, na vrtovih, v vinogradih in oljčnikih. V Izoli je poplavilo nekaj ulic, v Kortah zadružni dom, pri nogometnem igrišču v Komnu pa je zaradi udara strele zagorel borovec.

Škoda v oljčnikih je bistveno večja, kot je kazalo sprva. Oljkar s Škofij Angel Hlaj je za Radio Slovenija povedal, da je v petek še kazalo, da je nekaj plodov le ostalo na drevesih, današnji ogled pa je pokazal, da so posledice še mnogo hujše. Na tla je pometalo 40 do 50 odstotkov plodov, med tistimi, ki so ostali na drevesih, pa skorajda ni ploda, ki ne bi bil poškodovan. "Vprašljivo je, ali bomo sploh kaj pobirali," je dodal.

Na natančne ocene škode bo treba počakati tudi v primeru vinogradov in vrtnin. Urška Agapito s kmetije Agapito je za radio povedala, da je v vinogradih poškodovanega približno polovica pridelka. "Na tla je pometalo kar nekaj grozdja in jagod, liste je kar prerešetalo," je dodala. Enako velja za zelenjavo.

Zaradi udara strele je zagorela tudi trava in grmičevje na Črnem Kalu, v Češnjicah pri Moravčah je močan veter na hlevu odtrgal nekaj salonitnih plošč, v naselju Pečke v občini Makole pa je močan veter odkril streho stanovanjske hiše. Močan veter je podrl tudi nekaj dreves.

