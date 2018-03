Najprej odgovori poslancem, v torek pa odstop Cerarja tudi v parlamentu

Redna marčevska seja DZ-ja

16. marec 2018 ob 10:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V ponedeljek poslanci začenjajo zadnjo redno sejo parlamenta - najprej bo v ponedeljek premier Miro Cerar odgovarjal na poslanska vprašanja, v torek pa se bodo v parlamentu uradno seznanili z njegovim odstopom.

Kolegij predsednika DZ-ja je sprejel časovnico za marčevsko redno sejo. Predsednik DZ-ja Milan Brglez je obvestilo o Cerarjevem odstopu uvrstil na sejo v torek, a morajo poslanci pred tem izglasovati še razširitev dnevnega reda.

Vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han meni, da bi se DZ z odstopom lahko seznanil že na današnji izredni seji. Pomembno se mu namreč zdi, da so volitve čim prej. Tudi po mnenju vodje poslanske skupine DeSUS-a Franca Jurše mora biti skupen interes vseh, "da to agonijo pripeljemo do rešitve, saj kakršno koli zavlačevanje ne koristi državi". Če že ne danes, Jurša ne razume, zakaj se ne morejo s Cerarjevim odstopom seznaniti v ponedeljek.

Brglez je pojasnil, da obvestila o odstopu ni uvrstil na izredno sejo, ki je namenjena razpravi o prihodnosti Slovenije na predlog opozicije, ker se mu ne zdi dostojno. V ponedeljek pa se mu zdi prav tudi s simbolnega vidika, da izpeljejo poslanska vprašanja. Zanika očitke o zavlačevanju rokov, DZ se mora namreč z odstopom seznaniti v sedmih dneh.





Razburjenje, ker ne bo pojasnil

Precej razprave je sprožilo tudi Brglezovo obvestilo, da Cerar svojega odstopa ne namerava ustno obrazložiti. "To štejem za nespoštljivo ravnanje in ignoranco državnega zbora. Kaj pa potem hodi odgovarjat na poslanska vprašanja, če noče niti seznaniti poslancev z razlogi za odstop?" je bil oster vodja poslanske skupine SDS-a Matjaž Tanko. Tudi vodja poslanske skupine Levica Luka Mesec, ki sicer podpira uvrstitev obvestila o Cerarjevem odstopu v torek, je poudaril, da vendarle premierja imenuje DZ, zato bi bilo prav, da premier o odstopu tudi spregovori, ne pa da se z njim seznanijo "le s telegrafsko notico".

Nato so se pojavili predlogi, da bi Cerarja pisno pozvali k ustni obrazložitvi odstopa, a je predsednik parlamenta odgovoril, da je odločitev predsednika vlade poslovniško dopustna in da so vse drugo politične ocene.

A. S.