Največ hrane se zavrže v osrednji Sloveniji

Gost podkasta je Boštjan Napotnik

22. december 2016 ob 08:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vsak prebivalec Slovenije je v letu 2015 v povprečju zavrgel 73 kilogramov hrane, kar v primerjavi z letom 2013 predstavlja rast za 14 odstotkov.

Ob koncu leta so pogosta slavje in zabave, na katerih se mize šibijo pod težo hrane. A precej je ostane nezaužite in pristane med odpadki. S pomočjo Statističnega urada republike Slovenije smo zbrali le nekaj številk, ki jih lahko preverite spodaj.



Petkov gost (v zadnjem podkastu Številke v letu 2016) je kuharski mojster in pisec knjig Boštjan Napotnik Napo, ki nas bo popeljal v svet kulinarike.

Slavko Jerič, @stevilkeMMC