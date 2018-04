Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tomislav Iskra je na Generalni policijski upravi zadolžen tudi za statistične analize. Foto: MMC RTV SLO/Miloš Ojdanić VIDEO Številke: Lani pol milijo... Sorodne novice Telefonska številka 113: Ko šteje vsaka sekunda Dodaj v

Največ klicev na številko 113 ob najlepšem vremenu

Ob slabem vremenu manj smrtnih prometnih nesreč

13. april 2018 ob 06:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vreme spada med najbolj univerzalne teme, prepričani pa smo tudi, da ima velik vpliv na naše počutje.

V zadnji epizodi podkasta Številke smo podrobno predstavili delovanje telefonske številke 113, ki je namenjena klicem v sili. Na tej številki se javljajo policisti, ki nudijo prvo pomoč. Eno izmed "ljudskih prepričanj" pravi, da luna vpliva na marsikaj, tudi na človeško počutje.



Ni povezave med luno in klici na 113

Tomislav Iskra je v podrobnem prispevku raziskal povezavo med luno in številom klicev na 113 ter policijskih intervencij. Njegova ugotovitev je bila, da med omenjenimi dogodki ni korelacije. Višji policijski inšpektor na Operativno-komunikacijskem centru (OKC) pa se tu ni ustavil, ampak je svoje raziskovanje nadaljeval. Tokrat ga je zanimala povezava med vremenom in klici na 113.

Največ klicev ob najlepšem vremenu

Iskra je v raziskavo zajel obdobje desetih let (2006-2015), v tem času so na OKC-ju našteli slabih šest milijonov klicev. Vremenske podatke je pridobil na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Pri oceni vremena je upošteval pet dejavnikov (oblačnost, relativna vlaga, trajanje sončnega obsevanja, padavine in temperature). Na podlagi teh dejavnikov je vreme razvrstil v sedem razredov (od najslabšega do najboljšega). Njegove izsledke o vremenu, klicih na 113 in prometnih nesrečah lahko preverite v spodnjih grafih.

Slavko Jerič