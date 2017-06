Največ nesprejetih priporočil Varuha ima na vesti Center za tujce

Neustrezna obravnava ljudi z demenco?

13. junij 2017 ob 14:21,

zadnji poseg: 13. junij 2017 ob 14:29

Ljubljana

Državni preventivni mehanizem, ki preverja ustreznost bivanja ljudi z omejeno možnostjo gibanja, je lani podal skupno več kot 670 priporočil. Uresničenih jih je nekaj več kot 40 odstotkov.

Državni preventivni mehanizem, ki deluje v okviru varuha človekovih pravic, je lani obiskal 80 različnih lokacij, kjer prebivajo ljudje z omejeno možnostjo gibanja ali odvzeto prostostjo. Največ oz. 34 je bilo mest za policijsko pridržanje, 24 pa je bilo domov za starejše. Ob obiskih zlasti preverjajo pravne podlage za sprejem, bivalne razmere in obravnavo oseb z omejeno možnostjo gibanja oz. odvzeto prostostjo.

Največ nesprejetih priporočil je tistih, ki so jih naslovili na center za tujce, je pojasnil vodja državnega preventivnega mehanizma Ivan Šelih in dodal, da zahtevajo določen čas, da jih bo mogoče uresničiti. Ob naslednjih obiskih bodo priporočila ponovili, če bo to potrebno, je zagotovil.

Med drugim so opozorili, da center ni primerna institucija za daljše bivanje in za nameščanje ranljivih skupin, še zlasti otrok. Zanje bi morali poiskati alternativno sistemsko rešitev za kratkoročno nameščanje, za bivanje za daljši čas pa naj se iščejo sistemske rešitve v drugih ustanovah, je dejal Šelih.

Obiskali so tudi namestitveni center v Šentilju in sprejemni center Dobova. Opazili so izboljšanje razmer, opozorili pa so, da na nobeni lokaciji ni bilo dostopa do tople vode.

Težave pri osebah z demenco

Poleg centra za tujce po Šelihovih besedah šepa tudi pri ustrezni obravnavi oseb z demenco. Zakon o duševnem zdravju bi se moral zaradi odločbe ustavnega sodišča v tem delu ustrezno spremeniti, a do tega še ni prišlo, je opozoril.

Ko oseba soglaša z namestitvijo na oddelek z omejeno možnostjo gibanja, mora biti popolnoma nedvoumno, da je razumela pomen take odločitve. Enemu od domov za starejše so tako predlagali, naj pridobi mnenje domskega psihiatra o tem, ali je oseba razumela pomen izjave o nastanitvi v tak oddelek. Dom je predlog sprejel, je povedal Šelih.

V posebnih socialnovarstvenih zavodih, kjer so prav tako nastanjene osebe z demenco, pa so opazili pomanjkljivosti pri predpisovanju terapije po potrebi. Zdravnik mora natančno določiti časovno obdobje, v katerem se terapija sme ponoviti.

V Sloveniji (še) ni pedopsihiatrije

Šelih je izpostavil tudi nastanjanje otrok in mladostnikov s potrebo po psihiatrični obravnavi med odrasle bolnike. "Slovenija nima nobene ustrezne ustanove za nastanjenje otrok in mladostnikov po zakonu o duševnem zdravju," je opozoril. Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer pa je pri tem sporočila obljubo ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc, da bo jeseni vzpostavljen pedopsihiatrični oddelek.

G. C.