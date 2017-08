Je nekdanja tajska premierka pred izrekom sodbe pobegnila?

Nov datum izreka sodbe je 27. september

25. avgust 2017 ob 07:47

Bangkok - MMC RTV SLO, Reuters

Potem ko nekdanje tajske premierke Jingluk Šinavatre ni bilo na sodišče na izrek sodbe, je sodišče izdalo nalog za njeno prijetje.

"Možno je, da je že pobegnila iz države," je dejal namestnik premierja Prawit Wongsuwan in dodal, da nima nobenih informacij, kjer se nahaja nekdanja premierka, ki so ji na več kot 18 mesecev trajajočem sojenju sodili zaradi korupcije in malomarnosti pri programu državnih subvencij za riž za tajske kmete. Grozi ji 10-letna zaporna kazen.

Kot poroča Reuters, je 50-letna političarka iz močne politične družine Šinavatra, ki je dominirala na tajski politični sceni več kot 15 let, sodišču sporočila, da je ne bo na izrek sodbe zaradi težav z ušesi. Sodišče je sporočilo, da ne verjame njenemu opravičilu, zato je izdalo nalog za prijetje, za novi datum izreka pa določilo 27. september. Da ne ve, kje je njegova klientka, je dejal tudi njen odvetnik.

Pred sodiščem v Bangkoku se je ob koncu sojenja zbralo več tisoč njenih podpornikov, vlada pa je tja poslala več kot 4.000 policistov in vojakov. Šinavatrova je sicer v četrtek na svojem Facebook profilu svoje podpornike pozvala, naj na dan izreka sodbe ostanejo doma, saj da bi jim lahko "ljudje s slabimi nameni" povzročili težave. "Želim, da izrazite svojo podporo tako, da ostanete doma in od tam spremljate novice, da bi se izognili vsakršnemu tveganju za nepričakovane incidente z ljudmi, ki imajo zle namene do države in nas," je zapisala.

Zbrano množico je policija, potem ko je postalo jasno, da nekdanje premierke ni na sodišču, pozvala, naj se razkropijo, saj da kršijo lani uvedeno zakonodajo, ki prepoveduje politično zborovanje, če je na njem več kot pet ljudi, še poroča Guardian.

Pestro dogajanje v dinastiji Šinavatra

Takrat še politična novinka je avgusta leta 2010 postala prva predsednica vlade v zgodovini te jugovzhodno azijske države, in druga članica družine Šinavatra na čelu tajske vlade v 10 letih, potem ko je bil od leta 2001 do 2006 premier njen brat Taksin Šinavatra. Slednji je bil ob oblast leta 2006, ko ga je v nekrvavem udara odstavila vojska, kasneje pa so ga v odsotnosti obsodili zaradi korupcije in zlorabe oblasti na zaplembo premoženja. Sodišče mu je zaplenilo dobro milijardo evrov vredno premoženje. Iz tujine, kjer je Taksin ostal po udaru, je vseskozi vodil politični odpor proti novi vladi, ki jo je vodila kraljevi družini naklonjena demokratska stranka.

