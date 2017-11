"Namesto da bi koga poklicali, smo raje vozili po stranskih cestah in travnikih"

Akcija "Heroji furajo v pižamah"

29. november 2017 ob 12:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Ko sem bil star 17 let, smo počeli vse živo, da bi se izmaknili kaznim, ko smo se vozili z zabav. Kaznim sem se izmaknil, vozičku pa ne," pripoveduje Aleš Kramolc iz zavoda Vozim, pod okriljem katerega poteka projekt "Heroji furajo v pižamah," s katerim želijo spodbuditi mlade k temu, da se za prevoz obrnejo na koga treznega.

Tretjina prometnih nesreč nastane zaradi vožnje pod vplivom alkohola, pri čemer je povprečna starost ljudi, ki po prometni nesreči končajo na invalidskem vozičku, 22 let, je poudaril David Razboršek z zavoda Vozim. Tam so sprožili projekt, ki se mu je priključilo več partnerjev, in sicer Zavarovalnica Generali, agencija Luna/TBWA, BDF, Toyota, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ministrstvo za notranje zadeve.

V okviru projekta želijo pri zavodu spodbuditi mlade, naj se pri prevozu z zabave obrnejo na starše, zato projekt tudi poteka pod geslom "Starše v pižami pred klubom je lažje preživeti kot prometno nesrečo pod vplivom alkohola." Projekt bo vključeval medijsko kampanjo, obiske na srednjih šolah, kjer bodo srednješolce seznanjali s tveganji nepremišljene vožnje z zabave in ne nazadnje tudi z organiziranjem brezplačnih prevozov za mlade. Prva taka akcija bo potekala 9. 11. v Brežicah, Slovenskih Konjicah in Idriji.

Tine Lugarič z agencije Luna/TBWA je ob tem dejal, da so želeli z geslom nagovoriti zlasti starše, sorodnike in skrbnike, da je prevoz v pižami precej boljša izbira od improvizacije in tveganja. "S tem samo predajamo štafeto naprej, tako kot so nas vozili naši starši, kar je praksa, ki je žal vse manj pogosta," je dejal Lugarič.

Alkohol še vedno prisoten na cestah

"Vsakič, kadar smo po zabavi iskali različne stranske poti za izmikanje kaznim, je obstajala možnost, da bi koga poklicali za prevoz, pa se zanjo nismo odločili," je poudaril Kramolc, ki je pri 17 letih po prekrokani noči in enournem počitku sedel za volan in zletel s ceste. Nesreče se ne spomni najbolje, njene posledice pa občuti vsak dan, zato tudi poudarja, da želijo mladim povedati, da je prevoz s starši precej boljša izbira, kot pa življenje, kjer izziv postanejo običajna opravila, kot je obisk stranišča ali preoblačenje.

Da alkohol v prometu povzroča grozljive posledice, je poudarila tudi Vesna Marinko z agencije za varnost prometa in dodala, da je v Sloveniji lani zaradi alkohola umrlo 12 mladih voznikov, letos pa že 11. Pri tem gre običajno za nesreče z enim vozilom, kot je trk v objekt, in za nesreče, ki se običajno zgodijo ob koncih tedna. Marinkova ob tem dodaja, da je pri mladih dodatna težava tudi to, da se ne zavedajo nevarnosti in posledic, ter misel, da se nekaj takega njemu ne more zgoditi. Ivan Kapun iz sektorja prometne policije pa je ob tem poudaril, da so policisti v novembrski akciji ob martinovem odkrili 377 udeležencev prometa s prekoračeno mejo alkohola v krvi od dovoljene, pri čemer so 318 voznikom odvzeli vozniško dovoljenje, 14 pa so jih pridržali.

Po mnenju Razborška te številke potrjujejo, da je pri nas strpnost do alkohola še vedno velika, zato upa, da bodo tudi s tem projektom po treh letih lahko poročali o drugačnih številkah.

Luka Lukič