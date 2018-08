Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Prizorišče dogodka. Foto: MMC RTV SLO/Mojca Dumančič Dodaj v

Napad na ekipo TV Slovenija obsodila tudi Pahor in Cerar

Neznanec zapeljal proti televizijski ekipi

9. avgust 2018 ob 20:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar sta obsodila sredni napad na ekipo Televizije Slovenija na novogoriškem Trgu Evrope.

Opozorila sta, da je ogrožanje svobodnega novinarskega dela in fizično znašanje nad novinarji nesprejemljivo ter da pomeni poseg v svobodo vseh nas.

Urad predsednika republike Slovenije je v povezavi z napadom v sredo in tudi nedavnim napadom na ekipo Planet TV opozoril na Pahorjev govor ob ruski kapelici pod Vršičem, ko je izrecno opozoril na problematiko verbalnega in fizičnega znašanja nad novinarji, ki po njegovih besedah pomeni poseg v svobodo vseh nas.

Cerar pa je na Twitterju zapisal še, da ostro obsoja napad na ekipo Televizije Slovenija in pričakuje takojšnje ukrepanje pristojnih organov.



Na novogoriškem Trgu Evrope je voznik osebnega vozila večkrat peljal mimo novinarske ekipe Televizije Slovenija in nanjo kričal, nato se je proti članu ekipe tudi zapeljal in se zaletel v stojalo s kamero. Razen opreme sicer ni bil nihče poškodovan, voznik pa je prek Solkana pobegnil v Italijo, izsledili ga še niso, so pojasnili na Policijski upravi Nova Gorica.

V zvezi z včerajšnjim napadom na @rtvslo in nedavnim napadom na @PlanetTV UPRS opozarja na govor PRS ob ruski kapelici pod Vršičem 28.7.2018, ko je izrecno opozoril na problem verbalnega in fizičnega znašanja nad novinarji, ki po njegovih besedah pomeni poseg v svobodo vseh nas. pic.twitter.com/sJGGCOOqMu — Borut Pahor (@BorutPahor) August 9, 2018

Ustrahovanje ter ogrožanje svobodnega in neodvisnega novinarskega dela je nesprejemljivo, zato ostro obsojam današnji napad na ekipo @RTV_Slovenija. Pričakujem takojšnje ukrepanje pristojnih organov. https://t.co/Bt2h7ImW2M — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) August 8, 2018

Al. Ma.