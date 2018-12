Zmage se je razveselil Miklavčič, ki je svojega protikandidata premagal za 650 glasov. Foto: BoBo Dozdajšnji župan Matej Arčon se od lokalne politike poslavlja, sedel ne bo niti v mestnem svetu, čeprav je bil vanj izvoljen. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten Dodaj v

Napeta bitka za županski stolček v Novi Gorici, na koncu slavil Miklavič

Dozdajšnji župan Matej Arčon se od lokalne politike poslavlja

3. december 2018 ob 00:59

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Novega župana je po tesni bitki dobila tudi Nova Gorica – z 51,6 odstotka glasov ali 650 glasovi več je zmagal Klemen Miklavič, ki je premagal dozdajšnjega župana Mateja Arčona.

Prihodnja štiri leta bo občino vodil neodvisni kandidat gibanja Goriška.si Klemen Miklavič, ki je za Televizijo Slovenija povedal, da se "nekako zdi, da so z ljudmi oziroma oni z njimi vzpostavili neko vez zaupanja, in to kažejo tudi izidi. Čeprav so ti tesni, smo veseli in začenjamo neko novo zgodbo v naših krajih."

Miklavič je povedal, da se bo v ponedeljek najprej srečal z zaposlenimi na občini in jim predstavil svoje cilje.

Arčon se umika

Trenutni župan Matej Arčon, ki po dveh mandatih na čelu občine končuje županovanje, je po porazu sporočil, da se umika iz lokalne politike, ne bo ga niti v mestnem svetu, čeprav je bil izvoljen za svetnika. "Volitve so izbira in tako so se odločili volivke in volivci. Ta izid je treba spoštovati, tudi če gre za en glas razlike. Priznati moram, da sem pričakoval zmago, vendar je bila odločitev drugačna, kot so bila moja pričakovanja," je povedal Arčon.

Arčon je v prvem krogu sicer prejel največ glasov (37,4 odstotka), njegov protikandidat pa 25,4 odstotka.

Miklavič v mestnem svetu skoraj s četrtino

Novoizvoljeni župan bo v 32-članskem mestnem svetu imel skoraj četrtino, to je sedem svetnikov gibanja Goriške.si, po pet svetnikov sta dobili stranki SD in SDS, štiri svetnike je dobila Lista Mateja Arčona, tri svetnike Lista Roberta Goloba, po enega svetnika pa bodo imeli SAB, Zveza za Primorsko (ZZP), NSi, DeSUS, Levica in SMC ter listi obrti in podjetništva ter Trnovske in Banjške planote.

V Novi Gorici se je drugega kroga volitev (41,83 odstotka) udeležilo manj ljudi kot prvega, ko je na volišča odšla skoraj polovica volilnih upravičencev (48,52 odstotka).

Nova Gorica nima šerifovske tradicije

Tesen izid v Novi Gorici pa ni presenetil analitikov, kot je za STA povedal Luka Lisjak Gabrijelčič, je Nova Gorica še vedno nenaklonjena preveliki koncentraciji oblasti, nobenemu izmed dozdajšnjih županov ni uspelo doseči tretjega mandata. Lisjak Gabrijelčič je poudaril, da v Novi Gorici v nasprotju z drugimi občinami ni šerifovske tradicije, politična kultura da je še vedno zelo nenaklonjena populizmu in preveliki koncentraciji oblasti. "To ni mesto, ki bi kar tako samodejno nagrajevalo kandidate onkraj drugega mandata," je povedal in poudaril, da Arčon ni bil nepriljubljen župan, kar kažejo tudi zelo tesni izidi drugega kroga.

Če bi Arčon dosegel tretji mandat, bi postal prvi v zgodovini mesta, ki bi mu to uspelo. Vsem dozdajšnjim županom namreč, čeprav so bili precej priljubljeni, kljub močnim poskusom in podpori ni uspelo ponoviti več kot dveh mandatov, je še dodal.

Sa. J.