Nastala je Sloga, stranka, ki jo vodi Janko Veber

Sloga sprejema program

7. april 2018 ob 12:13,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 17:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Ljubljani so na ustanovnem kongresu stranke Sloga izvolili njenega predsednika Janka Vebra, ki je hkrati pobudnik njene ustanovitve. Sprejeli so program in določili izhodišča za državnozborske volitve, med katerimi poudarjajo odnos do družbene lastnine.

"Samo sloga je pot za ustvarjanje uspešne prihodnosti," je na kongresu poudaril predsednik Sloge in pobudnik njene ustanovitve Janko Veber. Po kongresu je dejal, da je program usmerjen k ljudem: "Lastnina je temelj človekove svobodne ustvarjalnosti, zato je treba takoj prekiniti razprodajo državnega premoženja".

Veber pravi, da želijo ustvariti okolje, ki podjetnikov, mladih in drugih ne bo omejevalo. Več bo po njegovih besedah treba narediti na davčnem področju. Na kongresu je dejal, da nameravajo davčna bremena prerazporediti po načelih pravičnosti in da ne bodo dopuščali, da bi dodatno obremenjevali najbolj pridne Slovence, tiste, ki si prizadevajo, da s svojim delom in znanjem ustvarjajo več od povprečja, da bi tako bolje skrbeli za svoje družine in za svoj ekonomski položaj. Napovedal je, da bodo delo razbremenili progresivnega obdavčevanja, medtem ko so velike rezerve pri davčnih bremenitvah v sferi preprodaj vsakršnih dobrin.

"V Sloveniji ima oblast ljudstvo, kar prevečkrat pozabimo. In prevečkrat pozabimo, da izvoljeni predstavniki ljudstva niso nosilci oblasti, ampak njeni izbrani izvajalci, od katerih pričakujemo pošteno in odgovorno delo," so v vabilu na ustanovni kongres navedli ustanovitelji stranke.

Po kongresu pa so zapisali, da želijo takoj prekiniti z razprodajo skupnega premoženja državljanov, saj ima Slovenija dovolj bogastev, da bi ob njihovem pravičnem razporejanju lahko v celoti odpravili revščino. A le, če se bi z njimi pametno gospodarili in bi ustvarjeni rezultati ostali Slovencem, ne pa lastnikom iz tujine, menijo. Skupna lastnina je lastnina vseh državljanov, nihče je ne sme samovoljno razprodajati in uničevati tistega, kar so ustvarjale mnoge generacije, so prepričani ustanovitelji Sloge.

Stanovanjska politika in dolgotrajna oskrba

Po Vebrovih besedah je pred stranko še veliko nalog, med drugim oblikovanje stanovanjske politike. "Vsak prebivalec in prebivalka te države mora imeti dostojno rešeno svoje stanovanjsko okolje," je poudaril. Prav tako mora imeti po njegovih besedah vsakdo rešen svoj status v času, ko mu opešajo življenjske moči in ne more več skrbeti zase. "Za učinkovito izvajanje teh politik ne potrebujemo velikih socialnih dajatev, ampak umno upravljanje skupne zasebne lastnine in pošteno vodenje države," je prepričan.

Poleg Janka Vebra so na ustanovnem kongresu spregovorili še profesor Matjaž Gams, podjetnik Marko Golob in nekdanji kirurg Zvonko Hočevar. Sloga, ki je nastala iz istoimenskega društva, se tako pridružuje lepemu številu strank, ki so nastale pred skorajšnjimi državnozborskimi volitvami.

VIDEO Sloga – nova stranka, ki jo vodi Janko Veber

