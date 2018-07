V Levici presenečeni nad Šarcem, NSi čaka naporno delo

Nov teden iskanja koalicije

9. julij 2018 ob 07:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Pet tednov po parlamentarnih volitvah še vedno niti zmagovalec volitev Janez Janša niti drugouvrščeni Marjan Šarec nimata zagotovljenih potrebnih 46 poslanskih glasov.

Kljub temu je predsednik republike Borut Pahor odločen, da bo mandat podelil Janezu Janši, a se bosta ob koncu tedna o tem še pogovarjala. Še pred tem bo Pahor na pogovore povabil tudi predsednika državnega zbora Mateja Tonina. Medtem pa Marjan Šarec napoveduje nadaljevanje koalicijskih usklajevanj. Ta teden bo čas za pogovor o razdelitvi ministrskih mest, osnutek koalicijske pogodbe pa bo zaposloval organe strank, s katerimi skuša Šarec oblikovati koalicijo.

Pahor je že večkrat ponovil, da bo mandat podelil relativnemu zmagovalcu, a še vedno nima odgovora, kaj bo ob tem storil Janša, saj za oblikovanje koalicije nima potrebnih 46 glasov. In prav ta odgovor bo Pahor skušal dobiti od Janše na srečanju, ki ga načrtuje v drugi polovici tedna. Predsedniki strank, s katerimi skuša koalicijo oblikovati Šarec, pa bodo ta teden izkoristili za nadaljevanje pogovorov. Šarec partnericam obljublja napisan osnutek koalicijske pogodbe, od SD-ja, SMC-ja, NSi-ja, SAB-a in DeSUS-a pa pričakuje, da bodo jasno povedali, katera ministrstva si želijo prevzeti in imena ministrskih kandidatov. Sicer še vedno ni znano, po katerem ključu se bodo delila ministrstva, pa tudi, ali bodo morali biti v vladi vsi predsedniki strank.

Ta teden bodo stranke, s katerimi Šarec skuša oblikovati koalicijo, tudi ugotavljale, ali je zapisano v koalicijski pogodbi dobra osnova za podporo Šarcu. In če velikih dilem nimajo v SD-ju, SMC-ju, SAB-u in DeSUS-u, pa česa takšnega ni mogoče ugotoviti za Novo Slovenijo, od katere je odvisno, ali bo Šarcu koalicijo uspelo sestaviti ali ne in ki se o sodelovanju hkrati pogovarja tudi z Janšo. Novo Slovenijo pred kakršno koli odločitvijo čaka še precej napornega dela. Že jutri bodo člani izvršilnega odbora NSi-ja ugotavljali, koliko je v koalicijski pogodbi upoštevan program stranke, in se na tej podlagi, odločali ali nadaljevati pogajanja s Šarcem ali ne. O sodelovanju s Šarčevo vlado bodo danes govorili tudi člani sveta Levice. V tej stranki ne skrivajo presenečenja, da niso dobili niti osnutka koalicijskih ukrepov, ki bi bil podlaga za pogovore o morebitnem projektnem sodelovanju s Šarčevo vlado.

Nataša Mulec, Radio Slovenija