"Nedelja je nedelja. Se ne dela."

Zapiranje trgovin ob nedeljah

7. november 2017 ob 19:18

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Samostojni poslanec Andrej Čuš je začel javno zbiranje podpisov podpore noveli, ki - razen nekaterih izjem - predvideva zaprtje trgovin ob nedeljah.

Čeprav ti niso nujni za nadaljevanje parlamentarnega postopka, pa Čuš verjame, da bo uveljavitev novele tako veliko manj zahtevna. Zbiranje podpisov državljank in državljanov v znak podpore noveli zakona o trgovini je začel na Ptuju, nadaljeval ga bo po vseh mestnih občinah v državi. Ker podpisi niso nujni za nadaljevanje parlamentarnega postopka, želi na ta način predvsem povečati pritisk na odločevalce.

"To je seveda argument moči in dodaten argument glede na podporo na referendumu in tudi v javnosti. Jaz sem prepričan, da če bi ta referendum potekal danes, bi bilo še več ljudi za ta predlog, da se trgovine ob nedeljah zaprejo," je izjavil.

Skladnost z ustavo

Čuš ob tem poudarja, da ga veseli podpora dela koalicije in obljublja tudi popravke zdajšnjega predloga na način, da ne bo vseboval morebitnih protiustavnih določb. "To pa bomo v nadaljevanju zakonodajnega postopka, torej skozi drugo obravnavo, ustrezno dopolnili. Prepričan sem, da tudi tisti majhen delež trgovcev, ki nasprotuje temu zakonu, ne zapravlja energije s pripravo neke ustavne presoje."

Izjave podpornikov

Proti noveli so se sicer že izrekli v trgovinski zbornici, kaj pa pravijo podpisniki podpore o razlogih za podpis? Nekaj izjav za Radio Slovenija:

"Mislim, da je zelo pomembno, da družina vsaj en dan v tednu skupaj, in za to bi bila nedelja zelo dobrodošla."

"Nedelja je nedelja. Se ne dela. Je z razlogom nedelja, ne."

"Super, ravno sem se prišla podpisat. Podpiram to."

Kot je ob začetku zbiranja podpisov še poudaril Čuš, je novela tudi priložnost, da se zakonsko uveljavi 14 let stara odločitev na referendumu, ko je bilo potrjeno nedeljsko zaprtje trgovin.

Danijel Poslek, Radio Slovenija