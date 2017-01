Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Stranka SDS se je odločila Zvonka Laha tožiti za povrnitev stroškov za volilno kampanjo. Foto: BoBo Sorodne novice Po Čušu stranka SDS za 8.000 evrov zdaj toži tudi Laha Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nepovezani poslanec Zvonko Lah bo vstopil v stranko NSi

Lah je nekdanji član stranke SDS

31. januar 2017 ob 16:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nekdanji poslanec SDS-a in trenutno nepovezani poslanec Zvonko Lah je potrdil, da bo v sredo vstopil v poslansko skupino in stranko NSi, ki bo tako po novem imela šest poslancev, kot stranki SD in ZL.

O svojem pristopu k opozicijski poslanski skupini NSi bo predsednika državnega zbora Milana Brgleza obvestil še danes, je dejal nepovezani poslanec Zvonko Lah, ki je konec poletja izstopil iz stranke SDS. Kot je takrat pojasnil, ga je najbolj motilo, da se v stranki ne ukvarjajo s trenutnimi stvarmi in prihodnostjo, pač pa s preteklostjo. Želel si je namreč, da bi stranka spremenila način dela oz. da bi se lotila konkretnega programa.

Poslanska skupina SDS-a po Lahovem izstopu in pred njim že izstopu poslanca Andreja Čuša zdaj šteje 19 poslancev. Oba odpadla poslanca se je sicer stranka SDS odločila tožiti za povrnitev stroškov za volilno kampanjo.

G. K.