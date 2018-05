Neupoštevanje prednosti je najpogostejši vzrok kolesarskih nesreč

Začetek preventivne akcije za večjo varnost kolesarjev

14. maj 2018 ob 12:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začenja se nacionalna preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev, ki so med najranljivejšimi v prometu. Največ nesreč je znotraj naselij, najpogostejši vzrok pa neupoštevanje prednosti.

Z akcijo, ki jo vodi javna agencija za varnost prometa v sodelovanju s policijo, ministrstvoma za infrastrukturo ter za izobraževanje, znanost in šport in nevladnimi organizacijami, želijo opozoriti kolesarje na odgovornejše vedenje v cestnem prometu in povečati uporabo čelade.

Kot so zapisali v omenjeni javni agenciji, je opazovanje kolesarjev, ki so ga izvedli lani, pokazalo, da skoraj tri četrtine kolesarjev krši prometna pravila, resnejše prekrške pa jih napravi približno četrtina. Med najpogostejšimi kršitvami so neustrezno prečkanje cestišča, vožnja v nasprotni smeri ter vožnja v rdečo luč na semaforju, pogosto se pojavita tudi ogrožanje pešcev z vožnjo po pločniku ter uporaba mobilnega telefona med vožnjo kolesa.

V analizi nesreč iz leta 2017 so na agenciji ugotovili, da se je več kot 80 odstotkov prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev zgodilo znotraj naselij. Med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev so po njihovih navedbah neupoštevanje pravil o prednosti (26 odstotkov), neprilagojena hitrost (21 odstotkov) in nepravilna stran oziroma smer vožnje (16 odstotkov).

Cestnoprometni predpisi veljajo tudi za kolesarje

Kolesarji lahko za lastno varnost največ naredijo sami, in sicer z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov, opozarjajo na agenciji. Po njihovem mnenju je pomembno, da kolo vozimo po kolesarski stezi ali poti oziroma da vozimo po desnem robu cestišča v smeri vožnje. Pozvali so tudi k upoštevanju prometnih predpisov in k temu, da v križiščih jasno nakažemo smer z rokami.

Čelada rešuje življenja

Zelo priporočljiva je uporaba čelade. Raziskave namreč kažejo, da čelada zmanjšuje težo posledic in poškodb glave za od 40 do 70 odstotkov. Za otroke in mladostnike do 18. leta je uporaba čelade obvezna, imeti jo morajo tudi otroci na poganjalčku in tudi tisti, ki so potniki na kolesu.

V okviru akcije in različnih aktivnosti bodo letos razdelili 500 čelad, s katerimi želijo povečati njeno uporabo med starejšimi in mladostniki. V okviru javnega poziva bodo za izbrane lokalne skupnosti nakupili tudi deset spretnostnih poligonov, finančno pa podprli tudi štiri projekte nevladnih organizacij, ki so namenjeni izključno kolesarjem.

Poostren nadzor policije

Med drugim v Ljubljani 26. maja pripravljajo 50. zaključno državno tekmovanje Kaj veš o prometu?, v času akcije pa bodo pripravili številne terenske akcije opozarjanja in ozaveščanja kolesarjev. Predstavniki policije in občinskih redarstev bodo v času akcije, ki bo trajala do 27. maja, izvajali poostren nadzor nad kolesarji in vozniki motornih vozil.

G. K.