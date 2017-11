Neuradno: Za spremembo ustave bo zmanjkal en glas

Postopek naj bi se ustavil na ustavni komisiji

29. november 2017 ob 07:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Po neuradnih informacijah iz vladne koalicije sprememba ustave v zvezi s financiranjem zasebnih osnovnih šol naj ne bi imela zagotovljene dvetretjinske podpore med člani ustavne komisije.

Naloga te komisije je, da potem ko je državni zbor sprožil postopek za omenjeno spremembo pretekli teden, priprava predloga ustavnega zakona, ki bo razmejil financiranje javnega in zasebnega šolstva iz javnih sredstev, a kot rečeno - po trenutnih neuradnih informacijah - bo omenjeni poskus, ki je v delu javnosti naletel na izjemno negativen odziv, obtičal na komisiji.

Zagovorniki spremembe ustave na področju financiranja zasebnih osnovnih šol so obtičali pri vprašanju: kako naprej. Najprej dopolnitev ustave, nato sprejetje vladne novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, prek katere ta želi uresničiti odločbo ustavnega sodišča o financiranju zasebnih osnovnih šol iz javnih sredstev. To novelo ima namreč danes na dnevnem redu pristojni parlamentarni odbor. Peljati sočasno oba postopka?

Ko smo pri predstavnikih vladne koalicije iskali odgovor na omenjena vprašanja, smo neuradno izvedeli: sprememba ustave v zvezi s financiranjem zasebnih osnovnih šol naj ne bi imela zagotovljene dvetretjinske podpore med člani ustavne komisije. Zmanjkal naj bi en glas. Neuradno glas poslanca Laszla Göncza, ki prvič na komisiji ni glasoval, na seji zbora pa se je vzdržal.

Če ta informacija drži, se bo postopek za spremembo ustave ustavil na ustavni komisiji. Poslovnik državnega zbora namreč določa, da ustavna komisija sprejme predlog ustavnega zakona z dvetretjinsko večino glasov vseh članov. Sprejetje ustavnega zakona na komisiji pa je pogoj, da državni zbor dokončno odloča o spremembi ustave.

100-odstotno financiranje na odboru

Medtem danes nadaljuje prekinjeno sejo tudi odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki obravnava novelo zakona, s katero želi vlada uresničiti odločbo ustavnega sodišča o 100-odstotnem financiranju javnih programov v zasebnih šolah. Obravnavo so prekinili zaradi morebitne spremembe ustave. Kaj se bo torej zgodilo z vladno novelo zakona na pristojnem odboru danes? Mogočih je več scenarijev.

Vladni SMC in DeSUS želita, da novela nadaljuje svoj pot v parlamentu. Novelo podpirajo tudi vodstva šestih zasebnih osnovnih šol z javno veljavnimi programi, pa tudi sveti staršev teh šol. Izračunali so, da jim vladni predlog prinaša dodaten javni denar za delovanje šol, to pa bo prineslo nižje šolnine za starše. Morebiti bosta novelo pod vplivom teh šol in staršev podprla opozicijski stranki SDS in NSi, ki sta sicer do nje zelo kritični.

Veljavni zakon sicer določa, da država javne programe v zasebnih osnovnih šolah financira 85-odstotno. Po predlogu novele bi država obvezni del javnega programa po novem financirala 100-odstotno, razširjenega pa 85-odstotno. V igri je tudi dopolnilo DeSUS-a, po katerem bi država 100-odstotno financirala le obvezni del javnega programa, razširjenega dela javnega programa pa sploh ne bi financirala.

A. S., Nataša Lang, Radio Slovenija