Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Proti koncu avgusta se običajno močno poveča turistični promet od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Foto: BoBo Sorodne novice Nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra, mogoče so tudi hudourniške poplave Dodaj v

Nevihte, močan veter in gneča na mejnih prehodih

Nevihtno vreme bo vztrajalo do nedelje popoldne

25. avgust 2018 ob 10:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prometnoinformacijski center (PIC) opozarja, da lahko pričakujemo močno povečan promet na ljubljanski obvoznici ter zaradi končevanja dopustov od mejnih prehodov s Hrvaško, kot so Gruškovje, Dragonja in Sečovlje.

Daljše čakalne dobe bodo zaradi povečanega nadzora avstrijske policije tudi na slovenski strani mejnih prehodov z Avstrijo, predvsem pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Proti koncu avgusta se običajno močno poveča turistični promet od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Veliko voznikov pa se šele odpravlja na dopust. V nekaterih delih Nemčije se namreč poletne počitnice končajo šele sredi septembra.

Nevihte do nedeljskega popoldneva

Slovenijo so že v petek zajele nevihte, ki bodo vztrajale vse do nedelje popoldne. V ponedeljek nas čaka sveže jutro, na začetku tedna bo vreme jasno, zjutraj pa lahko po nižinah pričakujemo meglo. Proti koncu tedna pa spet lahko pričakujemo visoke temperature, saj naj bi v sredo in četrtek ob sončnem vremenu dosegle kar okoli 30 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje (Arso).

Večjih težav doslej ni bilo. Arso opozarja, da so mogoče nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra ter da bodo do nedelje dopoldne ob pogostih nalivih v večjem delu države hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke. Ob tem se utegnejo zgoditi tudi posamezna razlivanja.

Največja verjetnost za močne nevihte bo v jugozahodni Sloveniji in na Obali. Zaradi močnejšega jugozahodnega vetra se lahko v soboto nevihte zgostijo tudi v nevihtne linije.

G. C.