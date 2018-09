Nevladniki prebežnikom pomagajo šele, ko pridejo na slovensko ozemlje

Vesna Györkös Žnidar trdi, da pomagajo pri nezakonitih prehodih

9. september 2018 ob 16:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V petek so odjeknile besede odhajajoče notranje ministrice Vesne Györkös Žnidar, da nekatere nevladne organizacije policijskim postajam napovedo prihode tujcev, skupaj z imeni in priimki, ter da domnevno pomagajo prebežnikom pri prestopu meje.

V Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij, v katerega je ministrica uperila prst, odgovarjajo, da to ne drži. Kot zagotavlja direktorica PIC-a Katarina Bervar Sternad, pomagajo le tistim, ki so že v Sloveniji, in vztraja, da je njihovo delo zakonito.

Besede ministrice Györkös Žnidarjeve razumemo kot odziv na poročilo o domnevno spornih praksah pri obravnavi tujcev, svojo plat zgodbe predstavi Bervar Sternadova in zatrdi, da nudijo pomoč le tistim prebežnikom, ki so že v Sloveniji in so pripravljeni vstopiti v uradne postopke: "Najprej moramo biti prepričani, da gre za ljudi, ki so v Sloveniji, potem zahtevamo od njih jasno navedbo tega, da bodo sodelovali v policijskem postopku in nato nam sporočijo, kdo so in kje so in potem o tem naprej komuniciramo s policijo."

Ob ugibanjih, kako prebežniki za PIC sploh vedo, Bervar Sternadova pojasni, da je njihova številka javna: "Vedo, da se na to številko lahko javijo, ko vstopijo v Slovenijo. In to tudi storijo." Ali je takšno ravnanje nezakonito, pojasnjuje strokovnjak za kazensko pravo Blaž Kovačič Mlinar: "Če te trditve držijo, potem je takšno ravnanje v skladu z zakonom, namreč če tujec že sam prestopi državno mejo in potem zaprosi za pomoč neko nevladno organizacijo, to ne more biti sporno."

Sporno je, če gre za pomoč pri nezakonitem prehodu meje: "Če kdor koli organizira oziroma se ukvarja s tem, da pomaga pri prehodu državne meje brez ustreznih dokumentov in na neoznačenih mejnih prehodih, potem je to kaznivo dejanje."

Nika Benedik, Radio Slovenija