Ni več Gorenaka, Erjavca, vrača se Jelinčič ... in ostalo o novem sklicu DZ-ja

Janša: 6.960



Šarec: 6.122



Židan: 2.771



Cerar: 1.618



Mesec: 1.555+1.275



Tonin: 2.456



Bratuškova: 1.127 (ni izvoljena)



Erjavec: 392 (ni izvoljen)



Sestava parlamenta se je premešala

4. junij 2018 ob 12:22,

zadnji poseg: 4. junij 2018 ob 13:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Novi sklic državnega zbora je premešal politične karte, domov poslal nekaj znanih imen in poskrbel za odmevne povratke. Vse o novi sestavi in prerešetanju stare je zbral MMC.

Slovenija ima nov sklic državnega zbora, seznam 90 ljudi, ki bodo predstavljali interese ljudstva. Izpadlo je nekaj znanih političnih imen, kup je novih, večina svežih obrazov prihaja iz vrst lokalne politike ali drugih državnih funkcij, manj iz gospodarstva. Največji mandatni masaker je doživel SMC, ki ohranja le peščico imen iz prejšnjega sklica, Nova Slovenija pa je edina, ki je ohranila vse in se tudi razširila.



SDS zmagal v vseh enotah in skoraj vseh okrajih

Kot kažejo podatki DVK-ja, je SDS zmagal v vseh osmih volilnih enotah. Tudi na ravni okrajev je v veliki večini, z nekaj izjemami, ki jih navajamo v nadaljevanju, največ volivcev glasovalo za SDS.

V okraju Ljubljana Bežigrad II je zmagala Levica (20,41 %) pred SDS-om (16,62 %), enako tudi v okraju Ljubljana Šiška I (Levica 19,16 %, SDS 15,66 %), Ljubljana Šiška II (Levica 16,97 %, SDS 16,92 %), Ljubljana Center (Levica 24,27 %, SDS 16,30 %),



V Piranu je tesno slavil SD (15,73 %) pred SDS-om (15,22%), v okraju Koper 1 je največ glasov dobila Levica (18,92 %) pred SD-jem (12,42), SDS je na 3. mestu z 12,31 %. SD je največ volivcev prepričal tudi v okrajih Hrastnik (SD 19,99 %, LMŠ 14,78 %) in Laško (SD 24,20 %, SDS 22,48 %).



Lista Marjana Šarca je zmagala v okrajih Kamnik (LMŠ 36,37 %, SDS 18,51%), Domžale I (LMŠ 25,46 % SDS 21,58 %), Domžale II (23,17 %, SDS 19,82 %), Zagorje ob Savi (LMŠ 19,28 %, SDS 16,66%).

Zakaj potemtakem SDS ni dobil več poslancev, pojasnjuje tale članek.



Relativni zmagovalec volitev SDS je ohranil praktično vse poslance, kažejo sveži podatki državne volilne komisije. Razen dveh. Svoje parlamentarno življenje očitno končuje Vinko Gorenak, zadnjih deset let stalnica v DZ-ju, v politiki pa še precej dlje. Tokrat ni kandidiral v istem okraju kot doslej, temveč v Celju, kjer kljub najvišjemu dobljenemu številu glasov po veljavnem volilnem sistemu ni dobil mandata. Odhaja tudi Ljubo Žnidar, v parlamentu od leta 2011. Po premoru pa se v parlament na listi SDS-a vračata Zvonko Černač in Alenka Jeraj, ostalih šest je novincev.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA: 25 mandatov Ostajajo: Grims Branko, Pogačnik Marko, Mahnič Žan, Krivec Danijel, Irgl Eva, Šircelj Andrej, Logar Anže, Tanko Jože, Janša Janez, Godec Jelka, Brinovšek Nada, Žibert, Bah Anja, Lisec Tomaž, Podkrajšek Bojan, Breznik Franc, Pojbič Marijan, Lep Šimenko Suzana Vračata se znana obraza: Černač Zvonko, Jeraj Alenka Novi obrazi: Doblekar Boris, Rosec Franc, Kepa Franci, Furman Karmen, Kaloh Dejan, Lenart Jožef Odhajata: Gorenak Vinko, Žnidar Ljubo Drugo: Lah Zvonko je izstopil sredi mandata, se včlanil v NSi in spet izstopil in prestopil k Zelenim Slovenije, zdaj ga v DZ-ju ni več. Podobno usodo je doživel Andrej Čuš, ki je izstopil in nato prevzel vajeti omenjene stranke.

Drugouvrščeni LMŠ je poln novih obrazov oziroma širši javnosti neznanih imen. Izjemi sta dve. Prva je seveda Marjan Šarec kot kamniški župan in drugouvrščeni na nedavnih volitvah za predsednika države. Druga izjema je Brane Golubović, ki je bil med letoma 2013 in 2014 nadomestni poslanec Pozitivne Slovenije (po razcepu poslanske skupine pa nepovezani poslanec).

LISTA MARJANA ŠARCA: 13 mandatov Prihajajo: Peček Igor, Paulič Edvard, Šarec Marjan, Pavšič Robert, Korče Jerca, Zabret Andreja, Heferle Tina, Darij Krajčič, Lenart Jože, Rudi Medved, Mirnik Divjak Lidija, Kovačič Aljaž. Vrača se znani obraz: Brane Golubović



Poslanska skupina SD-ja se je povečala in precej prevetrila. Med odmevnejše povratke spada Samo Bevk, večkratni poslanec (1996-2000, 2004-2014), pa tudi bivši idrijski župan. Za vidnejši izpad pa je poskrbela Andreja Katič, leta 2014 sicer izvoljena v DZ, nato pa obrambna ministrica, pa Jan Škoberne, znan po odmevni akciji glede izročitve Ahmada Šamija Hrvaški. Zanimivo je tudi, da dolgoletni prvi sindikalist gospodarstva v državi, Dušan Semolič, ni prišel do mandata.

SOCIALNI DEMOKRATI: 10 mandatov OSTAJAJO: Nemec Matjaž, Han Matjaž, Muršič Bojana, Dejan Židan (mandat 2014 miroval zaradi ministrovanja) Novi obrazi: Meira Hot, Marko Koprivc, Baković Predrag, Prednik Jani, Knežak Soniboj Vrača se znani obraz: Samo Bevk Odhajajo: Katič Andreja (mandat 2014 miroval zaradi ministrovanja), Škoberne Jan, Bačič Marija Drugo: Veber Janko je izstopil iz SD-ja in se za nov mandat neuspešno potegoval na listi Sloge.



Največji mandatni "masaker" je doživel SMC. Od 36 obrazov prejšnjih volitev se jih vrača le šest, med njimi najbolj znana Miro Cerar in Milan Brglez. Odhajajo pa vodja poslanske skupina Simona Kustec Lipicer, ki niti ni kandidirala, prav tako s stranko ni nastopil Branko Zorman zaradi spora okoli športnih stav. Brez mandata je ostal Jani Möderndorfer, poslanec od leta 2011, najprej na seznamu Pozitivne Slovenije, nato Zavezništva Alenke Bratušek, zdaj pa naposled s SMC-jem.

STRANKA MODERNEGA CENTRA: 10 mandatov Ostajajo: Brglez Milan, Sluga Janja, Zorčič Igor, Rajić Branislav, Cerar Miro (mandat 2014 miroval zaradi premierstva) Novi obrazi: Udovč Mateja, Perič Gregor, Gregorčič Monika, Žnidarič Mojca Vstopa znan obraz: Počivalšek Zdravko (do zdaj gospodarski minister, na volitvah 2014 ni sodeloval) Odhajajo: Kustec Lipicer Simona, Koleša Anita, Matić Dragan, Balažič Dejan, Ban Urška, Dekleva Erika, Dolinšek Marjan, Ferluga Marko, Grošelj Košnik Irena, Horvat Mitja, Kavčič Aleksander, Korenjak Kramar Ksenija, Kotnik Irena, Ljubič Teja, Möderndorfer Jani, Murgel Jasna, Počkaj Vlasta, Potočnik Andreja, Prelog Ivan, Radič Dušan, Ranc Danilo Anton, Shaker Kamal Izidor, Šergan Vojka, Škodnik Ivan, Škopac Maruša, Tabaković Saša, Verbič Dušan, Vervega Vesna, Zajc Simon, Zorman Branko (izstopil in ni znova kandidiral), Bojan Krajnc (izstopil in ni znova kandidiral). Odhajajo po mirovanju mandata ali odstopu :

Kozlovič Lilijana (generalna sekretarka vlade), Božič Tilen (državni sekretar na ministrstvu za finance), Cink Tanja (marca imenovana za direktorico VCD Nova Gorica), Zakošek Guček Margareta (državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu, februarja imenovana za direktorico celjske bolnišnice), Srečko Blažič (leta 2015 odstopil zaradi zdravstvenih razlogov), Klavdija Markež (postala ministrica za izobraževanje, po petih dneh zaradi plagiatorstva odstopila). Drugo:

Laj Dušan je med mandatom izstopil iz stranke SMC in se pridružil nepovezanim. Bojan Dobovšek je stranko zapustil že na začetku mandata in se tokrat preizkusil s stranko Dobra država, neuspešno.



Razcep Združene levice na ZL-DSD in Levico slednji politično ni škodoval. Levica (IDS+Trs) je ohranila praktično vse poslance iz prejšnjega sklica in dodala štiri nove. Izjema je Matjaž Hanžek, ki je lani izstopil in ostal nepovezani poslanec, zdaj pa "prepušča delo mlajšim". Med novoizvoljenimi sicer sicer ni znanega sindikalista Gorana Lukića.

LEVICA: Devet mandatov Ostajajo: Kordiš Miha, Vatovec Tašner Matej, Tomić Violeta, Mesec Luka, Trček Franc Novi obrazi: Sukič Nataša, Cigler Željko, Siter Primož, Korajžija Boštjan Drugo: Matjaž Hanžek je izstopil in ni kandidiral.

NSi je edini, ki je ohranil prav vse poslance obstoječega sklica in se tudi razširil, med drugim z enim poslanskim povratnikom - Martinom Mikoličem, ki je ljudstvo predstavljal med letoma 2004-2008.

NOVA SLOVENIJA: Sedem mandatov Ostajajo: Tonin Matej, Vrtovec Jernej, Dimic Iva, Novak Ljudmila, Horvat Jožef Nov obraz: Pavlin Blaž Vrača se znani obraz: Mikolič Martin

SAB je poslansko popolnoma prevetren. Praktično noben poslanec ali poslanka, ki je mandat začela v njej (takrat sicer Zavezništvu Alenke Bratušek), se ni vrnil v parlament. Niti sama nosilka Alenka Bratušek ne. Na listi novoizvoljenih sta dva vidna obraza, župana Franc Kramar (Bohinj) in Marko Bandelli (Komen). Stranka je sicer preživela buren mandat, vmes tudi izgubila status poslanske skupine zaradi prestopa Janija Möderndorferja (v SMC) in Petra Vilfana (v DeSUS).

STRANKA ALENKE BRATUŠEK: Pet mandatov Novi obrazi: Česnik Peter Jožef, Starović Vojko, Ribič Jožef Prihajata znana obraza: Kramar Franc, Bandelli Marko Odhajata: Bratušek Alenka, Klanjšček Mirjam Bon Drugo: Jani Möderndorfer je izstopil iz poslanske skupine in se včlanil v SMC. Peter Vilfan je po izstopu postal del DeSUS-a. Prestopnika sta ostala pred pragom DZ-ja.

Drugi večji poslanski "masaker" je doživel DeSUS, vključno z dejstvom, da je pred pragom ostal Karl Erjavec. Od starega sklica ostajajo le trije poslanci. Odhajajo dolgoletna znana imena slovenske politike, kot sta denimo Julijana Bizjak Mlakar in Tomaž Gantar, oba tudi nekdanja ministra.

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV: Pet mandatov Ostajata: Hršak Ivan, Jurša Franc Novi obrazi: Simonovič Branko, Polnar Robert, Lep Jurij Odhajajo: Vilfan Peter (mandat začel pri SAB-u), Bizjak Mlakar Julijana, Gantar Tomaž, Hainz Primož, Kopmajer Benedikt, Kotnik Poropat Marjana, Kovačič Marija Antonija, Levičar Marinka, Prikl Uroš





Vrnitev parlament, čeravno komajda, je dosegel SNS, parlamentarna stalnica od osamosvojite do izpada leta 2011. Vrača se Zmago Jelinčič Plemeniti, ostala imena pa so politična neznanka.

SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA: Štirje mandati Vrača se znan obraz: Zmago Jelinčič Plemeniti Novi obrazi: Ivanuša Lidija, Ivanuša Jani, Šiško Dušan

NARODNI SKUPNOSTI

Po delnih neuradnih izidih bo predstavnik italijanske narodne skupnosti strokovni vodja izolske bolnišnice in izolski podžupan Felice Žiža. S tem se iz parlamenta poslavlja starosta Roberto Battelli, ki je ta položaj zasedal vse od leta 1992. Ni kandidiral. Predstavnik madžarske narodne skupnosti pa bo v prihodnjih štirih letih predsednik Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Ferenc Horvath. Do zdaj je funkcijo opravljal Laszlo Göncz, pred njim pa Maria Pozsonec.

Aljoša Masten, K. T.