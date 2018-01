Nič več vsakoletne birokracije: štipendija se bo podaljšala samodejno

Štipendist, ki ne bo diplomiral v roku, bo štipendijo vračal samo za zadnji letnik

25. januar 2018 ob 12:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zaradi sprememb zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ta je uvedel avtomatizirani informativni izračun, ki bo vsako leto samodejno podaljšal pravico do štipendije - vlada predlaga tudi spremembe zakona o štipendiranju.

Zaradi uskladitve s spremembami zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in hkrati tudi zaradi poenostavitve postopkov pri drugih štipendijah so na vladi pripravili novelo, ki bo na eni strani odpravila administrativne ovire za štipendiste, na drugi strani pa razbremenila dodeljevalce štipendij, so sporočili z vlade.

Ključna sprememba, ki jo uvaja novela, je, da mora štipendist vlogo za državno štipendijo oddati samo prvič, potem bo preverjanje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije in dodatkov do zaključka izobraževanja na eni ravni potekalo samodejno. Državna in Zoisova štipendija se ne bosta dodeljevali za točno določen izobraževalni program, ampak za raven izobrazbe. Posledično štipendist za spremembo izobraževalnega programa ne bo potreboval predhodnega soglasja štipenditorja in bo štipendijo prejemal, če bo naslednje leto vpisan v višji letnik ne glede na to, ali bo vpisan v isti izobraževalni program.

Spremembe tudi pri dodatku za uspeh

Dodatek za uspeh bo vezan samo na povprečno oceno in ne več v odvisnosti od kreditnih točk. Pri dodatku za bivanje se bo presojalo izpolnjevanje pogojev samo ob prvi vlogi, pozneje pa ob spremembi začasnega prebivališča. Poleg tega bo pri kadrovskih štipendijah mogoče nadaljevanje izobraževanja s prve na drugo bolonjsko stopnjo, daljši bo rok za zaposlitev štipendista. Če se štipendist v naslednje šolsko oz. študijsko leto ne bo vpisal v višji letnik, mu bo štipendija samodejno mirovala, po enem letu pa se bo preverilo, ali je napredoval v višji letnik.

Če štipendist ne bo diplomiral oz. magistriral v roku, bo vračal štipendijo samo za zadnji letnik. Štipendije pa ne bo treba vračati štipendistom, ki iz opravičljivih razlogov niso uspešno končali letnika.

T. K. B.