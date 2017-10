Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Vsi kandidati za položaj predsednika države. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Nihče od predsedniških kandidatov ne bi pomilostil Igorja Bavčarja

Predsedniške volitve 2017

5. oktober 2017 ob 16:33,

zadnji poseg: 5. oktober 2017 ob 18:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Studiu ob sedemnajstih so se soočili vsi kandidati in kandidatke za položaj predsednika Republike Slovenije.

22. oktobra bodo državljani samostojne Slovenije šestič volili predsednika države. DVK je potrdil devet kandidatov. Na prvem soočenju so se srečali v oddaji Studio ob sedemnajstih, ki sta jo vodila Nataša Mulec in Tomaž Celestina. Kandidati so: Suzana Lara Krause, Angela Likovič, Maja Makovec Brenčič, Boris Popovič, Andrej Šiško, Marjan Šarec, Borut Pahor, Ljudmila Novak in Romana Tomc. Takšen bo tudi vrstni red na glasovnicah na prihajajočih predsedniških volitvah. Več o vsakem si lahko preberete tukaj.

Vsi razen Šiška bi predsedniško obiskali Hrvaško, nihče izmed njih ne bi pomilostil Igorja Bavčarja in čisto nobeden izmed njih še ni poskusil mamil. Razen Šiška, ki konoplje ne šteje med mamila.

Nocoj bo tudi prvo veliko soočenje vseh kandidatov za predsednika države na Televiziji Slovenija. . Začelo se bo ob 20. uri na 1. programu TV Slovenija, vodila pa ga bosta Manica Ambrožič in Dejan Ladika. . Glavne teme soočenja bodo: arbitraža, pristojnosti predsednika države, sprava, težave mladih ... Kandidatke in kandidate pa v oddaji čaka še prav poseben izziv.

Zakaj obkrožiti njihovo ime?

"Nimam političnih izkušenj in prav to je moja prednost," je poudarila Krausova. Ima pa bogate življenjske izkušnje in prave vrednote, zato je prepričana, da bo dobra predsednica.

Likovičeva je opozorila na starost in izkušnje, ki so tako politične kot življenjske. Spoštuje moralne vrednote, predvsem pa 10 božjih zapovedi, ki so lahko "vsem kažipot v boljše življenje".

Makovec Brenčičeva je opozorila, da je ministrica za izobraževanje, ravno to področje pa bo zelo pomembno za prihodnost Slovenije: mladi, znanje, inovacije in razvoj.

"Pred 15 leti smo mali fantje in dekleta, ki smo imeli dovolj nerazvoja, šli na volitve in v 15 letih spremenili tako Koper kot okolico," je na svoj rezime opozoril Popovič. Vse to želi prenesti tudi na državno raven.

Po Šiškovem mnenju je ljudstvo "prevarano, razžaljeno in ogoljufano", saj obstoječa politika ne deluje v skladu z interesi ljudi, sam pa bo to spremenil.

Pahor je presodil, da bodo za Slovenijo v prihodnosti zelo pomembne mednarodne povezave in umeščenost znotraj Evrope, pri čemer bo s svojimi političnimi izkušnjami lahko precej pripomogel.

Prav tako je na svoje 16-letne politične izkušnje opozorila Novakova, od županje, evropske poslanke do ministrice.

Šibke točke, kaj bi storili drugače

Pahor ima "velik nahrbtnik" in je bil med drugim predsednik vlade takrat, ko se je dogajalo domnevno iransko pranje denarja skozi NLB. V oddaji je poudaril, da je zato izvedel le skozi zaupno poročilo Sove in je kot premier predpostavil, da se zato z zadevo ukvarjajo drugi pristojni organi. Poudaril je, da predsednik ne sme posegati v druge veje oblasti, zagotavljati mora njih avtonomijo in - če se da - sodelovanje.

Bi Šiško, ki je že bil v zaporu, podprl prepoved kandidature kazensko obsojenim? V odgovoru je zatrdil, da je bil obsojen na političnem procesu in da ni ničesar zakrivil. Je pa poudaril, da vsak kaznovani odsluži svojo kazen, kandidira pa lahko vsak.

Tomčeva poudarja sodelovanje, a obenem njena stranka praktično nima partnerja za sklepanje morebitne koalicije po volitvah, je zatrdil radijski voditelj. Tomčeva je prepričana, da to ne drži in da bo strank za koalicijo dovolj. Poudarila je še, da je SDS kot edina stranka na oblasti z opozicijo sklepala partnerstvo za razvoj.

Nezakoniti plačni dodatki so tema, ki bremeni Makovec Brenčičevo. V zagovoru je poudarila, da je denar iz dodatka za stalno pripravljenost vrnila, in ne le to, kot ministrica je sprožila ustrezne postopke, da se področje uredi; med drugim je hkrati pripravljala novo zakonodajo, ki bo področje sistemsko uredila.

Stranka Novakove hkrati zagovarja liberalno gospodarstvo in konservativno družbo, torej štedilnik, je navedel voditelj. Novakova se je odzvala, da ima njena stranka že devet let žensko predsednico, kar je zgovorno že samo po sebi in kaže, da so ženske sposobne tako za štedilnikom kot drugod. Zavzemajo pa se za socialno tržno gospodarstvo, kot je v Nemčiji ter Avstriji.

Likovičeva je proti splavu v vseh primerih, tudi pri posilstvih, je poudaril Radio Slovenija. "Vsak spočeti otrok naj zagleda luč sveta. On je nedolžen in nimamo pravice, da bi mu odvzeli življenje," se je odzvala. Kot predsednica bo nudila psihično in finančno pomoč takšnim ženskam in bo še naprej proti temu, da se prekinja življenje nekoga, ki je že človek.

Je Šarec "Kučanov in Jankovićev" podtaknjenec, saj je ne nazadnje politično kariero začel v Jankovićevi Pozitivni Sloveniji? Ne drži, je zatrdil. Politično kariero je začel leta 2010 na županskih volitvah, nato vstopil v PS, a tudi iz stranke izstopil, ker je "bilo preveč kuharjev in se je jed prismodila". Nato je ustanovil svojo Listo Marjana Šarca in je človek z lastno integriteto, je povedal.

Je Popovič dovolj zdrav, saj ima težave z zdravjem na sojenjih? V studiu je zatrdil, da se mu zdravje izboljšuje in da bo tako tudi v prihodnosti. "Sem živ, kolikor toliko zdrav, delam ogromno, rezultate imam," je naštel. Dodal je še nekaj kritik na organe pregona in napovedal, da se bodo nepravilnosti pri njih v prihodnosti razkrile.

Bo Krausova vlaganje kumar in marmelade prepustila možu? "Vzgojena sem bila na kmetiji in sem se marsičesa naučila od babice, medtem ko me je vzgajala v tradicionalne vrednote, poštenje in zmerno. In to, da mora ženska poskrbeti, da dobi vsak član družine svoj kos mesa, tako mora predsednik poskrbeti za vse svoje državljane," je izjavila.

Vse drugo bo dostopno v posnetku celotne oddaje.

Al. Ma.