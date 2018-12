Nova generalna direktorica policije je Tatjana Bobnar

11. december 2018 ob 15:22,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 15:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je na dopisni seji Tatjano Bobnar imenovala na mesto generalne direktorice policije za dobo petih let z možnostjo vnovičnega imenovanja. Ob tem je vlada sprejela tudi sklep, da se Bobnarjeva z dnem imenovanja na položaj generalne direktorice policije imenuje v naziv glavna policijska svetnica.

Njen mandat nastopi v sredo, ko bo na policijski akademiji v Tacnu tudi slovesnost. Tatjana Bobnar je sicer od 4. oktobra policijo vodila kot vršilka dolžnosti, potem ko je vlada na predlog notranjega ministra Boštjana Poklukarja razrešila dotedanjega prvega moža policije Simona Veličkega. V policiji je zaposlena od leta 1993, od leta 2009, torej že skoraj deset let, pa je na mestu namestnice generalnega direktorja policije.

Na razpis za generalnega direktorja policije so sicer prispele tri prijave, dve sta bili pravočasni in pravilni. Poleg Bobnarjeve se je za vodenje policije potegoval tudi komandir postaje prometne policije Koper Mitja Palčič.

Naklonjenost ženski na čelu policije kot tudi vojske je v nedavnem intervjuju izrazil tudi predsednik vlade Marjan Šarec. Kot je dejal na dan, ko je bila tudi na čelo vojske prvič imenovana ženska, generalmajorka Alenka Ermenc, je ponosen, da bosta tako na vrhu vojske kot policije ženski. "Obe sta izjemno sposobni, zelo predani svojemu delu in to je tisto, kar šteje," je dejal in dodal, da to kaže tudi, da kot družba postajamo zrelejši.

G. C.