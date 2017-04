Nova koroška deželna ustava prvič omenja slovensko skupnost

O ustavi bo deželni parlament odločal 1. junija

19. april 2017 ob 16:35

Celovec - MMC RTV SLO/STA

Na avstrijskem Koroškem so dosegli dogovor o besedilu nove deželne ustave, ki prvič v zgodovini omenja slovensko narodno skupnost. Še vedno se omenja le nemški jezik.

Nekatera določila nove ustave bodo začela veljati kmalu po sprejetju v deželnem zboru, ki jo bo potrjeval 1. junija letos, večina pa po naslednjih deželnozborskih volitvah. Najpomembnejša novost bo, da deželna vlada odslej ne bo več vnaprej določena po proporcu, ampak bo poslej v veljavi večinski, koalicijski sistem pri sestavi vlade namesto proporca. Ta je doslej določal, da imajo svoje mesto v vladi vse stranke, ki so zastopane v deželnem zboru.



Posebnost nove ustave je tudi omemba slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem, glede česar je bilo pri oblikovanju nove ustave več zapletov in razprav. Ljudska stranka na avstrijskem Koroškem je namreč odstopila od lastnega predloga, da bi v ustavo zapisali skrb dežele in občin tako za nemško kot slovensko govoreče prebivalce avstrijske Koroške.

Nemščina ostaja, priznava pa se raznolikost

Zataknilo se je tudi pri slovenščini kot deželnem jeziku avstrijske Koroške. Predlog krovnih organizacij koroških Slovencev, da se odlomek o nemščini kot deželnem jeziku dopolni v smislu, da sta na dvojezičnem ozemlju avstrijske Koroške deželna jezika nemščina in slovenščina, se ni uvrstil v končno besedilo.

Na koncu je ostalo pri formulaciji, da je nemščina deželni jezik. Avstrijska Koroška pa, da priznava, kakor piše v zvezni ustavi, jezikovno in kulturno raznolikost, ki se na avstrijskem Koroškem odraža v slovenski narodni skupnosti. Organizacije koroških Slovencev na Avstrijskem so kljub temu s kompromisom zadovoljni.

Nasprotuje pa mu svobodnjaška stranka (FPÖ) in zahteva referendum. Vodja stranke Gernot Darmann je pojasnil, da nova ustava daje opoziciji premalo pravic do nadzora, omemba slovenske narodne skupnosti pa je po njegovih besedah nepotrebna. Tudi za oba poslanca Zavezništva za prihodnost Avstrije (BZÖ) je omemba koroških Slovencev nesprejemljiva, je povedal eden od njiju, Wilhelm Korak. V stranki Team Kärnten bodo predlog nove ustave najprej preučili in se še nato odločil, ali ga bodo podprli.

A. Č.