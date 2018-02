Nova pogajalka vlade za javni sektor je Lilijana Kozlovič

Redna seja vlade

22. februar 2018 ob 09:42,

zadnji poseg: 22. februar 2018 ob 13:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Vlada se je odločila, da umakne ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja s položaja pogajalca s sindikati javnega sektorja, je po vladni seji povedal premier Miro Cerar in dodal, da ga bo zamenjala generalna sekretarka vlade.

Predsednik vlade je povedal, da je minister Boris Koprivnikar ugotovil, da so pogajanja s sindikati javnega sektorja prišla do točke, kjer je proces postal zelo napet. Zamenjava vladnega pogajalskega vodstva pa bi lahko proces po njegovih besedah sprostila. To je moja želja, je dejal Cerar in dodal, da bo nova voditeljica vladnih pogajalcev Lilijana Kozlovič nemudoma začela nova pogajanja s sindikati.

Interes države je, da v čim krajšem času dosežemo sprejemljiv kompromis s sindikati, je dejal premier, vendar mora ta biti v javno finančnih okvirjih. Odklonilni odnos sindikatov do vladnih predlogov je znak, da moramo pripraviti nova izhodišča, je dodal Cerar. Kozlovičeva se bo glede izboljšave vladnega predloga srečala s sindikati že v ponedeljek. Nov vladni predlog pa naj bi sprejeli na prihodnji seji vlade.

Menjava Koprivnikarja "prava poteza"

"Ocenjujem, da je odstop ministra Borisa Korivnikarja z mesta vodje pogajalske skupine prava poteza, glede na to, da očitno ne zna rešiti te težave, ki jo je povzročil lani s pogajanji s sindikati javnega sektorja, ali pa mu vlada ne zna prisluhniti. Upam, da bosta vlada in gospa Kozlovič imeli več posluha za končanje stavkovnih zahtev," je za MMC menjavo komentirala predstavnica Ana Jakopič iz Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, ki spada v okvir pogajalske skupine Jakoba Počivavška.

Prepričana je, dabo generalna sekretarka vlade lažje dobila mandat vlade, ki bo dejansko omogočil končanje stavkovnih zahtev. "Vsakakor pa smo že nekaj časa opozarjali na težave, ko se je prenašalo sindikalne zahteve na vladno pogajalsko skupino malo drugače, kot so bile izražene. Zaradi teh šumov v komunikaciji pa potem seveda ni bilo mogoče doseči dogovorov," je še dejala.

"Vsem nam je interes socialni mir"

"Vsem nam je interes socialni mir, pa tudi pravična ureditev plač zaposlenih, standardov, normativov in vseh drugih zahtev, ki jih sindikati naslavljajo," je še poudarila Jakopičeva in pojasnila, da so se nekatera individualna pogajanja že začela: "Sicer je bila vlada s stališči glede teh zahtev zelo omejujejoča, ampak pogajanja so vsaj na načelni ravni stekla po nekaterih resorjih. Na žalost ne še po vseh, ampak po mnogih pa so. To je vsekakor korak v pravo smer, ker določenih težav zgolj s plačami in pravičnejšimi uvrstitvami delovnih mest ne bi mogli urediti."

Izpostavila je pravosodne policiste oz. zaposlene v zaporskem sistemu, kjer imajo hudo pomanjkanje zaposlenih. "Tega samo z višjimi plačami ne bo mogli urediti, čeprav je razlog za premalo kadra tudi to, da glede na zahtevnost dela ljudje za tako plačo ne vidijo smisla za delo. To vidimo zdaj tudi v vojski," je pojasnila Jakopičeva in dodala, da zastopajo tudi gozdarje, ki so zaradi upokojevanja v preteklih letih (in prepovedi zaposlovanja novih) preobremenjeni in morajo namesto enega revirja nadzirati vsaj revir in pol.

Koprivnikar bo nudil strokovno podporo

Koprivnikar je odločitev javnosti sporočil že pretekli teden, dopoldne pa jo je pojasnil tudi koalicijskim partnerjem pred sejo vlade. V izjavi novinarjem pred sejo vlade je ocenil, da je zamenjava glavnega pogajalca dobra za pogajalski proces. Kot je dejal, bo sam še naprej nudil strokovno podporo.

Kar zadeva njegov ministrski položaj, ga nihče v stranki ni pozval k odstopu. Odločitev pa je v rokah premierja. "Če se odloči ali da vedeti, da mi ne zaupa več, bom to takoj sprejel. Tudi sam sem povedal, da ne vztrajam na mestu ministra, če nisem vreden zaupanja," je dejal Koprivnikar. O tem zaupanju je povprašal predsednika vlade in ga, kot zatrjuje, tudi dobil.

O predlogu za enoodstotno zvišanje plačne mase za javni sektor ni želel govoriti, je pa pojasnil, da je bil to na vladi predlog SD-ja, o tem pa je odločala vlada kot celota. Sicer pa minister meni, da linearne spremembe plačnega sistema niso produktivne, zato morajo vedno znova razpravljati o razmerjih med poklici.

Številne zakonske novele

Na dnevnem redu seje vlade so bili tudi: predlog novele zakona o zaščiti prič, ki določa pogoje in postopke za zaščito prič, ki so ogrožene zaradi sodelovanja oziroma pričanja v kazenskem postopku, predlog novele zakona o varstvu potrošnikov, ki usklajuje slovensko zakonodajo z evropsko glede pravic in obveznosti potrošnikov in organizatorjev potovanj, in predlog uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018.

Vlada je že določila besedilo predloga novele zakona o zaščiti prič, ki ga zdaj pošilja v DZ. Predlog naj bi povečal zaščito prič, ki so ogrožene zaradi sodelovanja ali pričanja v kazenskem postopku na način, da bi lahko prirejeno identiteto dobile že v zgodnji fazi preiskave. Omogočil bi tudi uporabo prirejene identitete tudi po izteku programa.

Po trenutnem zakonu se podatki o prirejeni identiteti po izteku programa v uradnih evidencah izbrišejo, po predlogu pa bi jih ohranili, narejena bi bila tudi povezava z izvorno identiteto, če bi jo oseba vnovič prevzela.

Prav tako bi novela omogočila, da bi lahko Slovenija zaščitene priče izmenjala tudi z mednarodnimi institucijami, ki izvajajo program zaščite prič, in ne zgolj z državami, ki so popisnice pogodbe o izvajanju programa. Kot namreč pravijo na ministrstvu za pravosodje, je Slovenija dobila ponudbo za sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem, ki ima svojo enoto za pomoč žrtvam in pričam, vendar sodelovanje trenutno ni mogoče, ker naša zakonodaja ne dovoljuje sodelovanja z mednarodnimi institucijami, ki nimajo statusa države.

G. C., Tanja Kozorog Blatnik