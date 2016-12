Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Delodajalci, sindikati in vlada se na ekonomsko socialnem svetu običajno srečujejo ob petkih dopoldan in obravnavajo vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in socialno politiko. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova pravila za izboljšanje socialnega dialoga

Sporazum o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS)

23. december 2016 ob 09:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Predstavniki vlade in socialnih partnerjev bodo podpisali sporazum glede novih pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Nova pravila med drugim uvajajo kolegij ESS-ja in tri strokovne odbore.

Novosti predstavljajo pomembno osnovo za izboljšanje socialnega dialoga. Glavne spremembe novih pravil vključujejo jasno določitev vsebin, ki jih obravnava ESS, ter omejitev njegove pristojnosti na strateška vprašanja, sistemsko zakonodajo in ključne dokumente z določenih področij. Določajo tudi organizacijo in tehnično delovanje, potek in trajanje sej, pogostost sestajanja ter časovno omejitev razpravljavcev, je razvidno iz vladnih gradiv.

Delovni organ ESS-ja bo kolegij ESS-ja, ki skrbi za organizacijo dela ESS in ga sestavljajo aktualni predsednik ESS-ja ter predstavnika preostalih dveh partnerjev. Kot delovno telo ESS uvaja tri strokovne odbore, ki lahko samostojno obravnavajo vprašanja s področja delovanja ESS-ja ter sprejemajo mnenja, priporočila in stališča o obravnavanih gradivih. ESS lahko za odločanje o posameznem vprašanju s področja ESS-ja ustanovi pogajalsko skupino.

"Realno upanje je, da s temi pravili izboljšamo delovanje ESS-ja. Vendar samo pravila in papir ne bodo prinesli tistega, kar si želimo," je za Radio Slovenija povedal sindikalist Dušan Semolič. Predstavnik malih delodajalcev Igor Antauer pa je nova pravila komentiral: "Pravila bi bila lahko boljša, ker so ta trenutek mešanica med pravili in poslovnikom. Upam, da bodo pravila pripomogla k temu, da bomo bolj vsebinsko in bolj konkretno razpravljali, predvsem pa odločali."

G. C.