Nova Slovenija se bo prvič izrekla, ali ji diši sodelovanje s Šarcem ali ne

10. julij 2018

zadnji poseg: 10. julij 2018 ob 17:35

Šesterica strank bo pogajanja o koalicijski pogodbi nadaljevala v sredo, v četrtek pa bo predsednik Pahor sprejel prvaka SDS-a Janšo. Zvečer se bo o osnutku pogodbe izrekal NSi.

Zvečer se bo o tem, ali je omenjeni osnutek koalicijske pogodbe, kot so ga izdelali v LMŠ-ju, dovolj dobra podlaga za nadaljevanje pogovorov o morebitni koaliciji, izrekal tudi izvršilni odbor NSi-ja. Pet strank namreč še vedno čaka na prve signale organov te stranke o tem, ali bo mogoče vlado sestaviti z NSi-jem ali ne. Končno odločitev bosta sicer sprejemala svet stranke in članstvo na internem referendumu.

Kako se bo odločil Janša?

V četrtek bo znano, ali bo Janez Janša sprejel kandidaturo za mandatarja za sestavo nove vlade. Predsednik države Borut Pahor je pretekli teden namreč ugotovil, da nihče izmed morebitnih mandatarskih kandidatov ne uživa zadostne podpore za izvolitev. Pahor je že pred tem večkrat povedal, da bo v takšnem primeru za premiersko funkcijo predlagal predsednika stranke, ki je na nedavnih volitvah osvojila največ poslanskih sedežev, torej SDS.

Še pred imenovanjem Janše za mandatarja se bo z njim o tej možnosti v četrtek še posvetoval. Janša pretekli teden sporočene Pahorjeve namere ni želel komentirati, v njegovi stranki tudi niso želeli pojasniti, kaj bo Janša Pahorju povedal oziroma ali namerava mandat sprejeti.

Janša lahko sicer kandidaturo tudi sprejme in nato soglasje h kandidaturi umakne še pred glasovanjem o predlogu v DZ-ju. Imajo pa pravniki različna stališča do tega, ali bi to pomenilo, da je prvi krog glasovanja o mandatarskem kandidatu že končan, čeprav dejanskega glasovanja ni. Pahor tako ugotavlja, da bo ravnal ustavnopravno nesporno, če se bo pred posredovanjem mandatarskega predloga prepričal, da kandidat pred glasovanjem v DZ-ju soglasja ne bo umaknil.

Med poslanskimi skupinami so sicer podporo Janši na posvetovanjih pri predsedniku republike poleg poslancev SDS-a napovedali poslanci SNS-a in šest od sedmih poslancev NSi-ja, kar ni dovolj, da bi Janša prestal glasovanje v državnem zboru.

Šesterica ostaja optimistična

Zadostne podpore za zdaj nima zagotovljene niti predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec, ki vodi pogajanja o koalicijski pogodbi med strankami LMŠ, SD, SMC, DeSUS, NSi in SAB. LMŠ je v ponedeljek morebitnim koalicijskim partnerjem predal predlog koalicijske pogodbe, dopolnjen s predlogi, o katerih so se uskladili pretekli teden.

Iz posameznih strank je bilo sicer v ponedeljek slišati, da z besedilom predloga koalicijske pogodbe še niso popolnoma zadovoljni, pri ključnih temah naj bi manjkali predvsem zneski, roki in izračuni. Morebitni partnerji ostajajo optimistični, saj menijo, da bodo lahko podrobnosti uskladili vsaj v tolikšni meri, da bodo lahko v nadaljevanju tedna predlog obravnavali tudi organi nekaterih strank.

Pogajanja prestavljena na sredo

Koalicijska pogajanja bi se sicer morala nadaljevati popoldne, a so jih zaradi več razlogov prestavili. Med drugim se jih ne bi mogli udeležiti predsednik SMC-ja Miro Cerar, ki se udeležuje vrha berlinskega procesa v Londonu, prvak DeSUS-a Karl Erjavec in predsednica SAB-a Alenka Bratušek.

Morebitne partnerice pa naj bi si želele dan več tudi za to, da pregledajo osnutek koalicijske pogodbe, ki so ga prejele v ponedeljek.

Levica: Takšne vlade, kot nastaja zdaj, ne moremo podpreti

Svet Levice pa je že v ponedeljek odločal, ali naj stranka potencialni vladi pod vodstvom Šarca ponudi projektno sodelovanje. A so se po besedah koordinatorja Levice Luke Mesca odločili, da ne, saj bi bila cena za takšno sodelovanje podpora Šarčevi vladi.

Po njegovih navedbah so vsebinska razhajanja prevelika. Takšne vlade, kot nastaja zdaj, pa ne morejo podpreti, je dodal: "Žal pa bomo dobili vlado, ki bo, kot kaže, zopet zapravila dobre gospodarske razmere, da bo dajala davčne odpustke bogatim in kapitalu, še naprej razprodajala državno premoženje, na čelu z NLB, ki bo nadalje razgrajevala javni zdravstveni sistem ... Takšna vlada naše podpore ne more imeti, ker je šla še korak bolj desno od prejšnje vlade Mira Cerarja."

Levica z vlado "združene sredine z NSi-jem" ne bo sodelovala, je pojasnil Mesec in dodal, da bi svet o morebitnem sodelovanju lahko znova odločal, če bi se situacija spremenila in bi bil NSi izločen iz prihodnje koalicije.

Mesec je sicer zanikal očitke, da so prišli na pogovore k Šarcu z nemogočimi pogoji, spregovoril pa je tudi o referendumu o izstopu Slovenije iz Nata in povedal, da to najbrž "ne bi bila točka, na kateri bi padlo ali obstalo" njihovo koalicijsko sodelovanje. Bi pa Levica vztrajala pri odpoklicu naložbe v gradnjo dveh bataljonskih bojnih skupin v vrednosti 1,2 milijarde evrov.

Po njegovih besedah je sredina zamudila priložnost za oblikovanje levosredinske vlade, saj bi bilo edino zagotovilo, da bi bila ta levosredinska, sodelovanje Levice v njej. Sam sicer pričakuje, da je vendarle najverjetnejši scenarij oblikovanje sredinske vlade z NSi-jem.

