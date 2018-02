Novega generalnega direktorja policije iščejo z natečajem

Rok za prijave je do 1. marca

15. februar 2018 ob 09:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo javni natečaj za mesto generalnega direktorja policije. Marjan Frank se je namreč pred mesecem upokojil.

Naloge vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije opravlja Simon Velički. Prijave za novega direktorja je treba oddati do 1. marca.

Razpisni pogoji

Javni natečaj so objavili na spletnih straneh ministrstva za javno upravo. V pogojih je zapisano specialistično ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje oziroma magistrsko izobraževanje druge bolonjske stopnje, izpit za izvajanje policijskih pooblastil ali šolo za policiste, funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov, osnovno raven znanja angleškega, nemškega ali italijanskega jezika, dostop do tajnih podatkov, najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju.

Kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi drugega kaznivega dejanja na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece. Prav tako mora biti kandidat državljan Slovenije s stalnim prebivališčem v EU-ju in ne sme imeti dvojnega državljanstva, imeti mora ustrezne psihofizične sposobnosti in ne sme biti član politične stranke.

Prijavi je treba predložiti tudi vizijo prednostnih nalog policije, v kateri mora kandidat pojasniti, kako bi prispeval k razvoju policije, zlasti z opredelitvijo prednostnih ciljev dela, dejavnosti za njihovo doseganje in merljivih kazalnikov realizacije le-teh.

Izbirala bo natečajna komisija

Kateri kandidati izpolnjujejo pogoje in so primerni za mesto generalnega direktorja, bo ugotavljala posebna natečajna komisija. Izbrani kandidat bo imenovan na mesto generalnega direktorja policije za pet let.

A. S.