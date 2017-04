Novela o zasebnem šolstvu na vladi sprejeta kljub nezadovoljstvu SD-ja

6. april 2017 ob 12:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Vlada je potrdila novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero uresničuje odločbo ustavnega sodišča o financiranju zasebnega šolstva.



Potem ko so partnerji februarja odločanje o noveli zakona zaradi neusklajenosti prekinili, so na tokratni seji vlade o njej vendarle odločali. Predsednik vlade Miro Cerar je na koalicijskem srečanju pred sejo po navedbah partnerjev poudaril, da je treba ustavno sodišče, ki je naložilo ureditev financiranja zasebnih šol, spoštovati.

Poleg uresničitve odločbe ustavnega sodišča novela določa tudi postopek imenovanja ravnateljev in uvaja soglasje ministra pri imenovanju, je vlada navedla na Twitterju. Predlog tudi zagotavlja kakovost izobraževalnega programa, ki mora ustrezati standardom in ciljem vzgoje in izobraževanja.

SMC: Uresničujemo odločbo

Vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer je po koalicijskem srečanju dejala, da ni vsebinskih razlogov za to, da vlada v DZ ne bi poslala novele zakona, s katero uresničujejo odločbo ustavnega sodišča. Navedla je, da je novela pripravljena že nekaj časa in izpolnjuje odločbo ustavnega sodišča, a zaradi ideoloških ter političnih razlik med koalicijskimi partnerji še ni šla v postopek sprejemanja.

SD istočasno želi spremeniti ustavo

Istočasno z obravnavo novele zakona pa po njenih besedah pričakujejo tudi procese spreminjanja ustave v tem delu. Predlog, ki je nastal na pobudo SD-ja, je namreč obtičal na ustavni komisiji DZ-ja. To mora biti z vsebino zakona kompatibilna rešitev, je poudarila Kustec Lipicerjeva. Tudi zato od koalicijskih partnerjev pričakuje, da bodo v obeh procesih plodno sodelovali.

Če bodo v DZ-ju zmožni opraviti celovito vsebinsko razpravo ter se skoznjo tudi prepričati, da z rešitvami le utrjujejo javno šolstvo, upa, da se bodo tudi ideološke dileme omehčale.

Novelo zakona utegneta v parlamentarnem postopku podpreti še SDS in NSi.

Židan: Premier se približuje desnici

"Če bo predsednik vlade vztrajal po tej poti, to razumemo tako, da se približuje desni strani politike," pa je že zjutraj ob prihodu na vlado povedal prvak SD-ja Dejan Židan in dodal, da Cerar verjetno nakazuje, kakšne bodo preference po naslednjih volitvah. Te pa bodo po Židanovem mnenju redne.

Vodja poslancev SD-ja Matjaž Han je po koalicijskem sestanku pojasnil, da je za SD meja oz. črta, pod katero "žal tudi zaradi ideologije naših programov ter ravnanj preteklosti ne gremo".

Vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša pa pred sejo vlade ni vedel, ali bodo ministri te stranke glasovali za novelo ali proti njej oz. ali bodo enotni.

