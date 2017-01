Novela zakona o tujcih: koalicija usklajena o približevalnem dopolnilu MNZ-ja

Ocenite to novico!

Obravnava bo v torek

23. januar 2017 ob 20:33

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Koalicija se je uskladila o približevalnem dopolnilu MNZ-ja k predlogu novele zakona o tujcih, je po sestanku za medije povedal poslanec SMC-ja Mitja Horvat.

Koalicijski člani odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so se pozno popoldne sešli na še enem usklajevalnem sestanku glede predloga novele zakona o tujcih, katerega obravnava je v torek na dnevnem redu odbora.

Horvat je po srečanju pojasnil, da so se uskladili, da v zakonu ostajata tudi člen 10 a, ki opredeljuje spremenjene razmere na področju migracij, in člen 10 b oziroma približevalno dopolnilo, tega je pripravilo ministrstvo za notranje zadeve, ki določa ukrepe za tujce ob zaprtju meje.

Ministrica za notranje zadeve:

Pritiski Sveta Evrope na poslance so nedopustni

Številne varovalke

Vendar pa to dopolnilo (10.b člen) ne bi veljalo že avtomatično s sprejemom novele zakona o tujcih, pač pa šele takrat, ko bi nastopile spremenjene okoliščine, ko bi tako po soglasju sveta za nacionalno varnost presodila vlada in ko bi DZ z dvotretjinsko večino sprejel aktiviranje tega člena, je povedal Horvat.

Kot je navedeno v kompromisnem predlogu, bi bil ukrep uveden zgolj v primeru ogroženosti javnega reda in notranje varnosti in še preden bi razmere zahtevale dejansko razglasitev izrednega stanja. Upoštevali so tudi predlog, da se predvidijo individualni postopki, ki še omogočajo učinkovito izvajanje ukrepa.

Dikcija še ni povsem dokončna

Dikcija dopolnil kljub današnji vsebinski uskladitvi po besedah Horvata še ni povsem dokončna, vendar pa gre po večini za manjše popravke. Prav tako bodo besedilo še enkrat preučili na ministrstvu za notranje zadeve, da bo pripravljeno za torkovo obravnavo na matičnem odboru.

Hkrati se bodo o končnem besedilu predvidoma še usklajevali tudi v koaliciji. Poslanci SD-ja po tokratnem srečanju niso dajali izjav za medije, a neuradno naj še ne bi bili povsem odločeni. Medtem pa je predsednik DeSUS-a Karl Erjavec že sredi dneva izrazil naklonjenost predlogu.

Erjavec je v izjavi za medije po sestanku s poslansko skupino DeSUS-a spomnil, da so besedilo, ki je bilo na vladi, v DeSUS-u potrdili. "Smo pa vedno odprti za še boljše rešitve, za še bolj čiste dikcije, da je zakon dejansko usklajen z mednarodnimi konvencijami," je dejal.



Pooblastila za delo v izjemnih razmerah

Pogoj za sprejem končnega besedila je po besedah Erjavca ta, da imajo policisti vsa potrebna pooblastila za kakovostno opravljanje dela v primeru izjemnih razmer, ko bi denimo v Slovenijo želelo vstopiti več tisoč ljudi hkrati. "Za DeSUS je pomembno, da zakon imamo in da lahko naše varnostne službe v primeru izjemnih okoliščin ustrezno ukrepajo," je poudaril.

Ob tem je spomnil, da je trajalo kar nekaj mesecev, da so prišli do besedila, ki je bilo sprejeto na vladi. "Vse tisto, kar je sprejemljivo za ministrstvo za notranje zadeve, je tudi sprejemljivo za stranko DeSUS," je dodal.

Ob tem je zavrnil, da bi šlo za biankomenico ministrici za notranje zadeve. Spomnil je, da je za uveljavitev ukrepov iz predloga zakona potrebna dvotretjinska večina v DZ-ju. Prav tako Erjavec pričakuje, da bi v primeru razmišljanja o sprožitvi ukrepov o tem razpravljal tudi svet za nacionalno varnost. Tako ocenjuje, da je v zakonu zadosti varovalk pred zlorabo njegovih določb.