Novela zakona o zdravniški službi v DZ-ju, dvomi zdravniške zbornice

Spreminjanje zakonodaje zaradi zaposlovanja tujih zdravnikov

5. julij 2018 ob 07:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Novoustanovljeni skupni odbor DZ-ja za dopolnitve zakona o zdravniški službi bo na prvi seji razpravljal o predlogu, s katerim naj bi reševali razmere na otroški kardiologiji ljubljanske pediatrične klinike.

Skupni odbor DZ-ja je bil ustanovljen na torkovi izredni seji in je prevzel naloge vseh preostalih odborov in komisij DZ-ja, ki še niso bili ustanovljeni. Njegova prva naloga bo obravnava dopolnitev zakona o zdravniški službi, na dnevnem redu četrtkove seje pa ima še nekaj predlogov stališč do različnih evropskih direktiv in uredb.

Predlog dopolnitev zakona o zdravniški službi je pretekli teden na dopisni seji sprejela vlada, ki opravlja tekoče posle, in ga po nujnem postopku poslala v sprejejetje v DZ. S sprejetjem dopolnitev se mudi, saj naj bi odpravile nekatere ovire pri zaposlovanju tujih zdravnikov specialistov v Sloveniji, s čimer naj bi reševali razmere na otroški kardiologiji ljubljanske pediatrične klinike.

Kot je poročal Radio Slovenija, že prihodnji teden v Slovenijo prihajata otroški kardiolog in srčni kirurg iz Združenih držav, ki bosta tu stalno prisotna. Poslanske skupine glede sprejetja zakona naj ne bi imele večjih pomislekov, jih je pa nekaj predložila zakonodajna pravna služba, pa tudi Zdravniška zbornica, ki nasprotuje predlagani retroaktivnosti.

Preprosto rečeno, če bo zakon sprejet 10. julija, se bodo vse zaposlitve, sklenjene pred tem datumom, lahko obravnavale kot veljavne in sprejete po tem zakonu, opozarja predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek Travnik. Ministrstvo za zdravje predlagani člen opravičuje z navedbami, da gre zgolj za primer otroške kardiologije, kjer so razmere res urgentne, vendar Čebaškova meni, da ta razlog ni z ničimer upravičen: "Če je vlada toliko časa odlašala in se ni spomnila takšnega predloga, zakaj je treba tako na hitro sprejemati stvari, če se poskrbi za paciente. Ta razlog, da se to sprejema za nazaj, v naših očeh ni z ničimer upravičen."

Odločbo za delo tujih zdravnikov, ki bo lahko veljala največ za eno leto, bo izdal minister za zdravje, a le v izjemnih primerih, ko javni zdravstveni zavodi ne bodo mogli zagotavljati neprekinjene zdravstvene dejavnosti. Tuji zdravniki pa bodo po poročanju Radia Slovenija zaposleni po podjemnih pogodbah, zaradi česar je že slišati očitke o dvotirnem sistemu in ustvarjanju zdravniških kast, redno zaposlenih in bolje plačanih s podjemnimi pogodbami.

G. C.