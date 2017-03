Novi družinski zakonik bo očitno prestal parlamentarno sito

Bo DZ tokrat potrdil fiskalni svet?

21. marec 2017 ob 07:23,

zadnji poseg: 21. marec 2017 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predstavitev stališč poslanskih skupin o predlogu družinskega zakonika je pokazala, da se zakoniku napoveduje zadostna poslanska podpora. Opozicija je proti, deli jih opredelitev družine.

Vladni predlog družinskega zakonika prinaša novo opredelitev družine, ki je širša od veljavne. Predlog namreč določa, da je družina življenjska skupnost otroka, ne glede na njegovo starost, z obema ali enim izmed staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima do otroka določene obveznosti in pravice.

Po predlogu se bo odločanje o ukrepih za varstvo otroka preneslo na okrožna sodišča, predlog pa prinaša tudi sistemsko ureditev pomoči za družino. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je opozorila, da je vlada pripravila konceptualno sorodno opredelitev, kot jo je zagovarjal SDS. Zato pričakuje, da bo DZ podprl družinski zakonik.

Vladnemu predlogu so izrekli podporo v SMC-ju, DeSUS-u in SD-ju, kritike pa je bilo slišati iz opozicijskih vrst. ZL meni, da zakonik ohranja diskriminacijo LGBT-skupnosti, SDS pa mu očita nepotreben poseg v tradicionalno opredelitev družine in da ne sledi željam, ki so jih državljani izrazili na referendumu. Zadnje je bil tudi očitek NSi-ja. V SDS-u in NSi-ju zato želijo vsak s svojim dopolnilom spremeniti vladno opredelitev družine.

Razočaranje nad zakonikom so izrazili tudi v poslanski skupini nepovezanih poslancev. Mirjam Bon Klanjšček je vladi očitala, da v predlogu po nepotrebnem poudarja pomen zakonske zveze. Opredelitev družine bi po njenih besedah morala izhajati iz ljubezni med partnerjema in ne iz otrok. Pari brez otrok so že zdaj vse prevečkrat označeni za manjvredne, je dodala.



Podpora se očitno nasmiha tudi noveli zakona o gospodarskih družbah

DZ se je prebil tudi čez predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki s prenosom določil evropske direktive glede izjave velikih družb o nefinančnem poslovanju predvideva večjo družbeno odgovornost podjetij.

Evropska določila predvidevajo, da morajo velika podjetja javnega interesa z več kot 500 zaposlenimi podati izjavo o nefinančnem poslovanju oz. o svojih politikah glede okoljskih, socialnih in kadrovskih zadev, spoštovanja človekovih pravic ter boja proti korupciji in podkupovanju. Hkrati je predvideno, da malim in srednje velikim podjetjem ne bo treba pripravljati poročil o politiki raznolikosti - po spolu, starosti, izobrazbi - članov organov upravljanja in nadzora.



V NSi-ju menijo, da takšna poročila ne bodo prinesla ničesar, zgolj dodatno delo, zato novele ne bodo podprli. V ZL-ju pa si želijo, da bi ta določba zajela več podjetij, ne le nekaj deset podjetij. Zato so vložili svoj amandma, s podporo kateremu tudi pogojujejo podporo noveli. Preostale stranke bodo novelo podprle.

Predlagane spremembe se nanašajo tudi na prenos direktive, ki opredeljuje povezovanje registrov podjetij in obveznost poročanja v registre, med drugim v primerih čezmejnih združitev družb.

Novela med drugim ureja še merila glede uporabe besede Slovenija, zastave ali grba v imenu podjetja in prinaša novosti glede poimenovanja podružnic podjetnika.

Bo tokrat fiskalni svet le zaživel?

DZ ima na tokratni seji na dnevnem redu tudi imenovanje fiskalnega sveta. Kandidat za predsednika je Davorin Kračun, kandidata za člana pa Alenka Jerkič in Tomaž Perše.

Glavna naloga sveta bo ocenjevanje vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnim pravilom. Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman je ekonomista Kračuna, Peršeta s finančne uprave in Jerkičevo s stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju izbrala za kandidate za fiskalni svet izmed kandidatov, prijavljenih na januarja objavljeni razpis.

To je bil že četrti razpis, potem ko prva dva nista pripeljala do ustreznih kandidatov, na tretjem pa izbrani kandidati v DZ-ju niso dobili zadostne dvotretjinske podpore. Ob današnjem glasovanju se kandidatom nasmiha zadostna podpora, saj jih je tudi mandatno-volilna komisija DZ-ja prejšnji teden podprla brez razprave.

Ocene so tudi, da je zgodba s fiskalnim svetom povezana z imenovanjem štirih novih ustavnih sodnikov, o katerih bo DZ odločal v sredo, saj ti potrebujejo vsaj 46 glasov za imenovanje, člani fiskalnega sveta pa 60. Politiki to zanikajo, a kot je na seji mandatno-volilne komisije pojasnil Franc Jurša (DeSUS), je dogovor po več neuspelih poskusih nujen.

A. Č.