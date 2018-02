Novi programski svet RTV Slovenija na prvem sestanku

Ob 15. uri se bo začela prva seja v mandatu 2018-2022

12. februar 2018 ob 10:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Novi programski svet RTV Slovenija se bo sestal na prvi seji in izvolil predsednika in namestnika. Kandidat mora prejeti večino oz. vsaj 15 glasov od 29 članov sveta.

Kandidature še niso znane, saj bodo vložene na seji, zakon o Radioteleviziji Slovenija pa določa, da mora predsednik dobiti najmanj večino oz. 15 glasov. Če nihče izmed kandidatov ne bo prepričal zadostnega števila svetnikov, bo svet za v. d. predsednika imenoval tistega kandidata, ki bo prejel največ glasov. Doslej je funkcijo predsednika sveta opravljal Ciril Baškovič, njegova namestnica je bila Jelka Stergel.

Sejo sveta RTV Slovenija lahko od 15. ure dalje v živo spremljate na MMC TV.

29 članov programskega sveta RTVS

V programskem svetu deluje 29 članov, od tega šestnajst članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog gledalcev in poslušalcev, univerz in fakultet ter društev in zvez s področja umetnosti, kulture, znanosti in novinarstva. To so: Marija Aleš, Lado Ambrožič, Branka Bezeljak, Alojz Bogataj, Marjan Dora, Matjaž Juhart, Matej Košir, Žiga Kušar, Damir Orehovec, Marija Matilda Orešnik Ocvirk, Matevž Podjed, Mitja Rotovnik, Gašper Salobir, Jelka Stergel, Jaroslav Skrušny in Matej Weissenbac.

Pet članov, Igorja Prodnika, Jožeta Poglajna, Cirila Baškoviča, Petro Ložar in Vesno Ugrinovski, je državni zbor imenoval na predlog političnih strank.

Dva člana imenuje predsednik republike, to sta Janez Juhant in Geza Erniša.

Po enega člana izberejo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ki jo zastopa Janko Kos, ter italijanska in madžarska narodna skupnost, ki jo predstavljata Maurizio Tremul in Zsuzsanna Bači.

Tri člane programskega sveta so izbrali zaposleni RTV Slovenija, in sicer Vikija Twrdyja za informativno dejavnost, Saša Hribarja za kulturno-umetniško dejavnost in Roberta Pajka za tehnično dejavnost.

