Člani kongresa SMC-ja v Mariboru so svojemu prvemu predsedniku Miru Cerarju podelili še en mandat za vodenje stranke. Foto: BoBo/Srdjan Živulović Cerarja je v javnem glasovanju kot edinega kandidata soglasno podprlo 218 delegatov, brez vzdržanega ali glasu proti. Foto: BoBo/Srdjan Živulović Ko nam danes pripisujejo, da smo na začetku vse stavili na etiko, jim moramo odgovoriti: da, delovno etiko, profesionalno etiko, starševsko etiko, etiko spoštovanja generacij. Miro Cerar, novi predsednik SMC Miro Cerar je v nagovoru članom kongresa poročal o delu in uspehih stranke. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Cerar dobil še en mandat predsednika SMC-ja

SMC po mnenju Cerarja potrebuje še en mandat v vladi

10. marec 2018 ob 13:48,

zadnji poseg: 10. marec 2018 ob 14:17

Maribor - MMC RTV SLO

Na strankarskem kongresu v Mariboru je Mira Cerarja kot edinega kandidata za predsednika SMC-ja soglasno podprlo 218 delegatov.

Novoizvoljeni predsednik SMC-ja Miro Cerar je po izvolitvi dejal, da bo SMC ostala povezovalna stranka, ki bo v Sloveniji spodbujala sodelovanja. "Na državnozborske volitve vas želim popeljati optimistične, polne energije, oborožene z našim programom in vero v to, da smo naredili veliko dobrega," je nagovoril udeležence kongresa in izpostavil pomen delovanja stranke kot celote oziroma, da bi bili v stranki "vsi za enega in eden za vse."

Od 350 udeležencev kongresa je 218 navzočih članov z glasovalno pravico soglasno in brez vzdražanega ali glasu proti podprlo nadaljnje vodstvo Mira Cerarja, ki je bil tudi edini kandidat za predsednika stranke. "Le če nas preveva skupen ponos nad doseženim, si zaslužim vaše ponovno zaupanje," je člane nagovoril Cerar in izrazil željo, naj njegovo poročilo o delu stranke ter vlade in kandidacijski nagovor razumejo kot celoto.

Že pred glasovanjem je Cerar odločno poudaril, da stranka potrebuje še en mandat, saj je po njegovih besedah delo treba opraviti do konca. V pregledu štiriletnega delovanja največje vladne stranke je poudaril gospodarsko rast, zmanjšanje brezposelnosti in javnega dolga ter napredovanje Slovenije na lestvici konkurenčnosti.

"Kdor ni izkusil dnevnih pritiskov, težko razume, skozi kaj vse smo šli"

Cerar se je v nagovoru spomnil začetkov stranke, ki je bila ustanovljena tik pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami leta 2014, ko so iskali odgovorne posameznike, ki bi si upali prevzeti odgovornost za tako dolgoročno nevzdržne sisteme, kot so bili tedaj javne finance, zdravstvo in pravosodje.

"Ni naključje, da so prav ti moji kolegi in kolegice bili in so še pod najhujšim udarom - in treba je bilo vzdržati vse te pritiske," je poudaril in dodal, da "kdor ni izkusil dnevnih pritiskov, dobronamernih in zlonamernih, ta težko razume, skozi kaj vse smo šli ta štiri leta". Po njegovem se je v teh štirih letih izoblikovala strankarska infrastruktura, hkrati pa so pridobili izkušnje z vodenjem vlade.

Prihodnost z dolgočasnimi odličnjaki

Cerar je prepričan, da štiri leta vodenja vlade niso bila čas političnih afer in koalicijskih kriz, temveč čas razvoja in dviga življenjskega standarda večine državljanov. Volivcem na prihajajočih volitvah pa svetuje, naj se, preden oddajo glas, vprašajo: "ali bi raje živeli prihodnost z malo bolj dolgočasnimi odličnjaki, ali bodo tvegali s tistimi, ki bi v resnici morali ponavljati letnik, ne pa mandata".

Med gosti kongresa sta bili tudi evropska komisarka Violeta Bulc in evropska poslanka iz vrst Alde Angelika Mlinar, sicer koroška Slovenka, od slovenskih politikov pa je kot gostja na kongresu govorila tudi poslanka Alenka Bratušek. Dejala je, da jih s SMC družijo iste socialno-liberalne vrednote in da je prepričana, da bo Slovenija dobila še eno levosredinsko vlado. Kljub temu je na vprašanje o morebitnem povezovanju njene stranke s SMC-jem pred volitvami odgovorila, da o tem ne razmišlja.

