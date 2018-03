Janša: Dogodki so nakazovali, da tudi tokrat ne bo normalnih volitev

Odzivi na odstop premierja Mira Cerarja

15. marec 2018 ob 00:20,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 08:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Dogodki so nakazovali, da se tudi tokrat ne bodo zgodile normalne volitve, temveč bodo skušali skrajšati mandat in povzročiti čim več kaosa," je predsednik SDS-a komentiral odstop premierja Mira Cerarja.

Predsednik SDS-a Janez Janša je za Odmeve povedal, da je pričakoval takšen razvoj dogodkov, saj so tudi drugi dogodki nakazovali, "da se tako kot leta 2011 in 2014 tudi zdaj ne bodo zgodile normalne volitve, temveč bodo skušali skrajšati mandat in povzročiti čim več kaosa in pri tem izkoristiti prednosti, ki jih imajo, da volivce od stranke SMC-ja preselijo drugam ali pa ustanovijo nov obraz, za katerega bodo verjeli, da bo izvajal isto nalogo marionetne vlade, kot se je to dogajalo pod vodstvom Mira Cerarja".

Janša je tudi pojasnil, da je bila odločitev vrhovnega sodišča pričakovana. "Po odločitvi ustavnega sodišča smo verjeli, da se bo to zgodilo. Pri tem je treba pritrditi Cerarjevim besedam, da vlada ni kršila zakona, ker zakon je bil razveljavljen kasneje. Vlada pa je ravnala nemoralno in sporno pri celem projektu drugega tira. Za mene je referendumska kampanja še najmanj sporna. Sporna je ustanovitev novega podjetja, potem ko imamo že Slovenske železnice," je dejal.

Po Janševem mnenju je sporna finančna konstrukcija, kjer gre za več sto milijonov evrov nameravane preplačane naložbe. "Sporno je bilo tudi ravnanje osrednjega medijskega prostora v Sloveniji v času referenduma, ne toliko vlade, ki je v lasti tajkunov, ki so računali na svoj delež kolača pri preplačani investiciji. Če se bo pri ponovljenem referendumu vse to imelo na mizi in bodo stvari transparentne, prosojne, potem bo odločitev ljudi na ponovljenem referendumu drugačna kot na prvem," je še pojasnil prvak SDS-a.

Židan: O odstopu nismo bili obveščeni

Ne ministri ne koalicija na seji niso bili obveščeni, kakšna bo odločitev predsednika vlade, pa je za Odmeve pojasnil predsednik SD-ja Dejan Židan. Odstop po njegovih besedah na politiko ne vpliva, saj bodo volitve morda nekaj tednov prej ali pa tudi ne pred datumom, ki je bil zamišljen. "Vlada pa bo morala tudi z manjšimi pooblastili zelo veliko delati, ker je treba količino težav, ki so nastale v zadnjem času, sproti reševati," je dejal. "Ta teden je bil težek za vlado. Videli ste povsem nepotrebno stavko v javnem sektorju, vendar ne zaradi koalicijskih partnerjev. Videli ste tudi afero zaradi makete drugega tira, do katere prav tako ni prišlo zaradi koalicijskih partnerjev. Tudi odločitev vrhovnega sodišča danes ni bila takšna zaradi koalicijskih partnerjev," je dejal v odzivu na nekatere očitke koalicijskima partnericama SD-ju in DeSUS-u, ki jih je izrekel predsednik vlade v odstopu.

Tonin: Razbremenitev SMC-ja

Vodja NSi-ja Matej Tonin je dejal, da je po odločitvi vrhovnega sodišča odstop pričakovan, žal pa ničesar ne rešuje v povezavi s projektom drugega tira. "Odstop je prišel dve leti prepozno, saj se je v zadnjih dveh letih koalicija mučila in ji kljub dobrim gospodarskim kazalnikom ni uspelo modernizirati temeljnih sistemov, ki jih Slovenija potrebuje za prihodnost. Odločitev premierja je razbremenitev političnega pritiska na SMC, saj sta se koalicijska partnerja dobro znašla, da sta vso negativno pozornost preusmerila na SMC," je v Odmevih povedal Tonin.

Levica: Vlada ni izpeljala nobenega od obljubljenih velikih projektov

Odstop premierja Mira Cerarja in z njim vlade ne bo spremenil dejstev, opozarjajo v Levici in dodajajo, da vladni koaliciji ni uspelo izpeljati nobenega od obljubljenih velikih projektov. Kot so med drugim našteli, smo namesto drugega tira dobili preplačano maketo in še en referendum, SD in DeSUS pa da sta ustavila reformo zdravstva. Koalicija pa, potem ko je cel mandat nižala davke in zviševala plače najbolje plačanim, ni našla denarja za učitelje, medicinske sestre in plačni razred J.

Brglez se strinja z odločitvijo predsednika vlade

Predsednik državnega zbora in podpredsednik SMC-ja Milan Brglez je v odzivu ob odstopu premierja Mira Cerarja na Facebooku zapisal, da se "strinja s predsednikom vlade", in pri tem poudaril, da je takšna pot najodgovornejša ob dejstvu, ko praktično vsi "na vse mogoče in nemogoče načine ustavljajo nadaljnji razvoj države".



Erjavec: Cerar je vrgel puško v koruzo

Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec ni bil presenečen nad odstopom premierja Mira Cerarja, saj da bi po vsem dogajanju v tem tednu težko kredibilno vodil vlado še naprej. Zavrnil je Cerarjeve očitke na račun partnerjev ter ocenil, da je Cerar vrgel puško v koruzo. Sicer pa to po Erjavčevem mnenju ne bo imelo vpliva na stabilnost Slovenije.

Cerarjev odstop po njegovih besedah ne pomeni nič posebnega, saj bo seje vlade vodil kot predsednik vlade v odstopu, volitve pa da bodo morda kakšne tri tedne prej kot je bilo načrtovano. V tej luči ocenjuje, da premierjev odstop ne bo imel vpliva na stabilnost Slovenije, na pozitivne gospodarske trende in tudi ne na pomembnejša dogajanja, kot so postopki glede arbitraže ter priznanje Palestine, skrbi pa ga glede NLB-ja.

Zavrnil je Cerarjeve očitke koalicijskim partnerjem in spomnil, da je DeSUS večkrat pozval k zamenjavi ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc. Ministrico so sicer na interpelaciji podprli, a opozorili, da Cerar za stanje v zdravstvu prevzema vso odgovornost. Iz tega vidika je po Erjavčevih ocenah Cerarjev odstop pravilen, saj reforma ni bila izpeljana. A ni bila zato, ker je ministrica predlagala nestrokovne rešitve, je prepričan.

Podobno je bilo pri drugem tiru, ko je DeSUS podprl ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča na interpelaciji, a pod pogojem, da bo transparentno izpeljal projekt. Do tega ni prišlo, minister pa je še na vladi, je opozoril Erjavec.

"Očitki, da je sedaj koalicijski partner tisti, ki je onemogočil, da bi lahko SMC izvedla na primer reformo ali projekt drugi tir, so povsem iz trte izviti. Ugotovil je pač, da tistega, kar so obljubili, niso bili sposobni izpeljati. Od pristojnih ministrov ni terjal odgovornosti, s tem pa je odgovornost prevzel nase. Danes je storil korak, ki bi ga zdavnaj morala Kolar Celarčeva in Gašperšič," še meni Erjavec.

SAB: Cerar ni zmogel zaključiti mandata

V Stranki Alenke Bratušek so v odzivu na odstop premierja Mira Cerarja zapisali, da od njegove krhke vlade ni ostalo prav nič več. "Pred štirimi leti nam je obljubil, da bo odločen vodja, pa je najbolj neodločen predsednik vlade, kar smo jih v Sloveniji imeli," menijo in dodajajo, da je Cerar obljubil etiko in moralo, "se pa že vse od začetka obkroža s sodelavci dvomljivega slovesa, vprašljivi so tudi projekti njegove vlade".

Izpostavili so, da je Cerar obljubljal pravno državo, pa je bil njegov referendum zavrnjen na podlagi pravnih norm. "Obljubljal in hvalil pa se je tudi s stabilnostjo, pa ni zmogel zaključiti niti mandata," pravijo.

Slovenska gospodarska rast, s katero se Cerar tako zelo hvali, pa je po njihovem mnenju dejansko posledica okrevanja gospodarstva v Evropi in po svetu. V stranki so prepričani, da si ne moremo privoščiti oz. tvegati še ene nesposobne vlade v naslednjih štirih letih. "Če se trend gospodarske rasti v svetu obrne, bomo brez vodje, ki bi bil sposoben zaščititi naše upokojence, naše zaposlene, našo socialno državo. To vse bo na kocki na junijskih volitvah," so še zapisali.

G. C.