#MMCdebata: "Cerar je edini, ki vsaj malo dolgoročno gleda na Slovenijo"

91. MMC-debata po odstopu premierja dr. Mira Cerarja

17. marec 2018 ob 06:37

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Opozicija bo lahko bruhala v prazno. Za Slovence se pa ne bo spremenilo nič. Predvolilni čas itak nikoli nič koristnega ne prinese," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na odstop premierja dr. Mira Cerarja.

Ta teden je v slovenski javnosti najbolj odmeval odstop premierja dr. Mira Cerarja, ki se je odločil podati odstopno izjavo državnemu zboru. Kot je dejal, je bila kaplja čez rob odločitev vrhovnega sodišča o razveljavitvi referenduma o drugem tiru.

"Danes se je prelila kaplja čez rob, projekt drugega tira je doživel nov udarec, ki so ga povzročili tisti, ki želijo ustaviti pozitivni razvoj Slovenije. V takšnih zgodbah ne želim sodelovati," je v izjavi po seji vlade v sredo dejal Cerar.

Različne skupine vidijo le sebe in svoj prav

"Spoštovane državljanke in državljani, država je danes v bistveno boljšem stanju kot leta 2014. Oblast vračam v vaše roke," je sporočil. Pojasnil je, da je odločitev za odstop sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj narobe. "Gre za odgovornost, ki jo sprejemam, in odločitev, ki bi jo moral v taki situaciji sprejeti vsak zaupanja vreden politik. Na volitvah boste vi sodili, kaj je prav in kaj narobe in kdo si zasluži podporo," je dodal in med drugim ocenil, da se v javnosti namenoma ustvarja napačen vtis, da je v državi vse narobe. "To enostavno ne drži," je bil odločen Cerar in navrgel je, da različne skupine vidijo le sebe in svoj prav, vsak zahteva samo zase, tudi koalicijski partnerji. "Meni je to tuje," je dejal in dodal, da SMC ni uresničil vsega, ker je moral sklepati kompromise s koalicijskimi partnerji, vodstvi sindikatov in različnimi družbenimi skupinami.

V Tarči obmetavanje z očitki

V četrtek so nato na Televiziji Slovenija v oddaji Tarča gostili prvake parlamentarnih strank, manjkal je le Karl Erjavec iz DeSUS-a, ki ga je zamenjal Franc Jurša. Cerar je odgovarjal na številne očitke kolegov iz parlamenta, tudi s strani koalicijskih partnerjev. Ob koncu so spregovorili tudi o možnostih sodelovanja po volitvah. Ob tem je bila retorika najostrejša med Cerarjem in predsednikom SD-ja Dejanom Židanom na eni strani ter predsednikom SDS-a Janezom Janšo na drugi. Židan je SDS označil za radikalno desnico, ki širi neresnice, ustvarja nezaupanje in strah ter ponuja škodljive rešitve. Janša je očitke zavrnil in Židanu vrnil z očitki o "ukradeni hiši", v kateri deluje SD. Hkrati je ugotavljal, da pogovori o sodelovanju s SMC-jem niso smiselni, saj ne bodo več sestavljali vlade.

Mitja Lisjak