Na volitve se kljub odstopu predsednika podaja tudi lista Davkoplačevalci se ne damo

Podpredsednika Vili Kovačič in Jože Duhovnik poudarjata, da bo lista platforma za uveljavljanje državljanskih interesov

16. marec 2018 ob 16:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na prihajajoče parlamentarne volitve se bo podala tudi lista Davkoplačevalci se ne damo. Lista izhaja iz gibanja, ki je v referendumski kampanji dejavno nasprotovalo zakonu o drugem tiru. Programska izhodišča liste sta predstavila njena podpredsednika, saj je predsednik Boštjan M. Zupančič odstopil dan po izvolitvi.

Podpredsednika liste Vili Kovačič in Jože Duhovnik sta na njeni predstavitvi poudarila, da so z Zupančičem konstruktivno sodelovali do četrtka, ko je bil na skupščini izvoljen za predsednika. Danes zjutraj pa so prejeli Zupančičevo odstopno izjavo, v kateri je zapisal, da je "šele danes izvedel za frapantni razlog o tem, kakšni so partikularni interesi, ki so pravi razlog za to forsirano ustanovitev stranke".

Samostojna kandidatna lista Davkoplačevalci se ne damo več je po navedbah ustanoviteljev "demokratična platforma za uveljavitev novih principov državljanskega nadzora nad oblastjo". Zagotovili so, da pred volitvami ne bodo del nobene koalicije, poudarek pa bo na projektih, ne na stranki. Za svoje delovanje so izoblikovali sedem izhodišč, na katerih bo temeljil njihov program.

"Oblast se mora bati ljudstva"

Prepričani so, da mora biti pravosodje v službi državljanov. Zato med drugim predlagajo pogojno ukinitev trajnega sodniškega mandata za kršilce človekovih pravic in uvedbo materialne odgovornosti sodnikov ter "transparentnost dejanske usposobljenosti sodnikov in tožilcev za poklic".

Prav tako so za ukinitev ovir za uveljavitev referendumske volje državljanov in uvedbo švicarskega modela referendumske demokracije, da "se bo oblast bala ljudstva, in ne obratno kot danes". V listi se zavzemajo tudi za samofinanciranje civilne družbe, saj menijo, da danes nevladne organizacije predstavljajo ljudje, odvisno od vlade, ki zato poklekajo pred njo, namesto da bi ji bili ogledalo.

Povečati samooskrbo in rodnost

Med njihovimi izhodišči so tudi oblikovanje volilnega sistema po meri volivcev in zagotovitev poštenosti volitev ter uvedba stimulativnega in pravičnega obdavčenja nepremičnin in dohodkov. Eno izmed izhodišč njihovega programa se dotika tudi medijev, med drugim bi odpravili pristranskost informiranja Radiotelevizije Slovenija.

Želijo tudi obraniti slovensko identiteto na "temelju grško-judovsko krščanskega kulturnega in civilizacijskega izročila", prenoviti vojsko, povečati samooskrbo in povečati rodnost.

VIDEO Kovačič ustanavlja novo stranko

L. L.