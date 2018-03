Slovenski sodni sistem je po ugotovitvah Bruslja izboljšal svojo učinkovitost

Sodstvo je skrajšalo trajanje postopkov

10. marec 2018 ob 18:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na slovenskih sodiščih se je v letu 2017 število nerešenih zadev zmanjšalo za 13 odstotkov, skrajšal pa se je tudi povprečni čas reševanja zadev, je razvidno iz poročila Evropske komisije.

Povprečni čas reševanja vseh zadev se je skrajšal s 3,7 na 3,4 meseca, za 13 odstotkov se je zmanjšalo število nerešenih zahtev, ker sodišča rešijo več zadev, kot jih prejmejo. Evropska komisija je zato v sredinem poročilu poudarila, da slovenski sodni sistem kaže izboljšano učinkovitost na večini področij.

V letu 2017 so vsa slovenska sodišča skupaj prejela v reševanje več kot 868.000 zadev, rešila so jih več kot 890.000, nerešenih pa je konec leta ostalo nekaj manj kot 160.000 zadev. Skupaj z nerešenimi zadevami iz leta 2016 so imela sodišča lani v delu več kot 1.052.000 zadev. V zadnjih petih letih je tako število nerešenih zadev upadlo za kar 55 odstotkov.

Slaba učinkovitost ostaja na kazenskem področju

Število nerešenih zadev na kazenskem področju se zvišuje, čeprav se je dotok novih zadev zmanjšal. Podaljšuje se tudi čas reševanja teh zadev, še posebej na specializiranih oddelkih sodišč, ki obravnavajo najbolj zapletene in najobsežnejše zadeve. Težave z učinkovitostjo slovenskih sodišč na kazenskem področju EK pripisuje predvsem kompleksnosti zadev.



Pri pomembnejših zadevah je tako povprečni čas reševanja ostal 7,7 meseca, čeprav je njihovo število v zadnjih letih opazno upadlo. V letu 2017 jih je bilo tako nekaj več kot 131.000, kar je slab odstotek manj kot v letu 2016. Sodišča pa so po podatkih iz poročila rešila skoraj 132.000 pomembnejših zadev, kar je 2,6 odstotka manj kot leta 2016.

Povprečni čas reševanja je pri delovnih sporih celo zrasel na 16,6 meseca. Kljub napredku je v gospodarskih pravdah do prve obravnave še vedno potrebnih 12 mesecev. Vedno več zadev rešujejo s sodnimi poravnavami, lani se je tako uredilo kar 19 odstotkov v gospodarskih in okoli 21 odstotkov v pravdnih zadevah.

Poročilo EK-ja še opozarja, da se je zmanjšalo število sodnikov, lani jih je bilo tako 890, kar je najnižja številka, ki je še vzdržna, predvsem zaradi novih pristojnosti, ki jih dobiva sodna veja oblasti, in vse večje zahtevnosti obravnavanih zadev.

La. Da.