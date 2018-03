Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 17 glasov Ocenite to novico! Stranke se že ozirajo proti volitvam. Foto: BoBo Simona Kustec Lipicer je poudarila, da v SMC Cerarjevo odločitev podpirajo. Foto: BoBo Matjaž Han meni, da so k Cerarjevi odločitvi privedla tudi druga razočaranja poleg drugega tira. Foto: BoBo Luka Mesec meni, da za to vlado nihče ne bo točil solz Foto: BoBo Alenka Bratušek meni, da je Cerar s to potezo svojo stranko postavil pred Slovenijo Foto: DZ/Barbara Žejavac VIDEO Kako odstop vidijo politi... Sorodne novice Miro Cerar odstopil s položaja predsednika vlade Dodaj v

Stranke kažejo s prstom druga na drugo

Odzivi političnih strank na Cerarjev odstop

15. marec 2018 ob 13:40,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 15:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

SMC je naveličan petelinjih bojev v koaliciji, Matjaž Han in Alenka Bratušek menita, da gre za beg pred odgovornostjo. "Za to vlado nihče ne bo točil solz," meni Luka Mesec.

Alenka Bratušek in Matjaž Han navijata za predčasne volitve in ne bosta predlagala tehničnega mandatarja, Luka Mesec za nastali položaj krivi tudi DeSUS in SD.

Vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer je takoj ob prihodu pred novinarje dejala, da odločitev predsednika SMC-ja popolnoma podpira in da so v koaliciji potekali petelinji boji, poskusov, kjer se dela le zase, pa SMC ne misli več podpirati. Vlada bo po njenih besedah peljala naprej vse ključne vsebine, med katerimi je naštela vztrajanje pri spoštovanju arbitražnega sporazuma, nadaljevanje postopkov v zvezi z NLB-jem, nadaljevanje postopkov po včerajšnji razsodbi o referendumu o drugem tiru in sklic volitev. Glede nadaljevanja pogajanj s sindikati pa je Kustec Lipicerjeva dejala, da bo s seznanitvijo državnega zbora z odstopom premierja vlada imela pooblastila le še za najnujnejše posle, kar pomeni, da pogajanj ne bodo mogli več izvajati.

SMC podpira Cerarjevo odločitev

Na očitke Alenke Bratušek in vodje poslanske skupine SD-ja Matjaža Hana, da SMC tik pred volitvami beži pred odgovornostjo, pa je dejala: "V situaciji, ko morate nekaj rešiti in vam to kdor koli kadar koli odpihne, tako se ne da več delati. Dovoljevali bi dodatno poniževanje Slovenije," je dejala in dodala: "Država je na krilih razvoja, a omogočiti je treba pot v prihodnost. Če se iščejo šivanke v senu, da se vse preprečuje, nočemo biti del tega, to ni več razvojna zgodba."

SD: trenutno ni projektov, ki ne bi mogli počakati

"Biti predsednik vlade v Sloveniji ni lahko," je Cerarjev odstop komentiral vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han, ki meni, da razlog ni le drugi tir, temveč tudi druga razočaranja, kot npr. neuspela zdravstvena reforma. Cerarjevo "kazanje s prstom" na koalicijo pa ocenjuje za predvolilno potezo. Han hkrati meni, da je čim prej treba sestaviti operativno vlado in da razen arbitraže in situacije z NLB-jem ne vidi projekta, ki bi bil trenutno nujen za to državo, oziroma vse drugo lahko počaka. "Drugega tira ta vlada ne bo speljala, treba ga je prepustiti novi vladi." Dodal je še, da SD ne bo predlagal tehničnega mandatarja in da upa, da ga tudi nobena druga stranka ne bo.

DeSUS: Odstop kot marketinški korak

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je poudaril, da se zavzemajo za čimprejšnje volitve v državni zbor, da bo nova vlada lahko čimprej reševanja odprtih tem. Cerarjev odstop je po njegovem mnenju "marketinški korak, saj je ugotovil, da v lastnih ministrih nima dovolj vetra." Jurša je še dejal, da ne vidi možnosti, da bi nmandat lahko izpeljali do konca, prav tako pa tudi meni, da je zelo malo možnosti, da bi druge stranke predlagale novega mandatarja.

Glede dosedanjega dela vlade je Jurša dejal, da v DeSUS prevzemajo določeno odgovornost za stanja na različnih področjih, a obenem dodal, da so bili večkrat tudi preglasovani s strani SMC in SD, kot je bilo v primeru dviga plač direktorjem v javnih zavodih. Dodal pa je tudi, da so si vselej prizadevali za politično stabilnost in tako dvakrat podprli ministrico za zdravje, čeprav ni izpolnila pogoja zanjo.

Levica: Nihče ne bo točil solz

"Za to vlado nihče ne bo točil solz," za njen razpad pa so odgovorni vsi trije koalicijski partnerji, je dejal Luka Mesec in izpostavil, da sta SD in DeSUS preprečila zdravstveno reformo oziroma ukrepe na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja: "Žal nam je, da vlada ni poslušala Levice, kajti to je bila naša skupna točka s SMC-jem." Sredino razsodbo na vrhovnem sodišču glede referenduma o drugem tiru je označil za polomijo in dejal, da jo je treba izkoristiti za črtanje Madžarske iz projekta.

NSi: Vlada se namesto z ljudmi ukvarja s sabo

"Slovenija si lahko oddahne," je v imenu NSi-ja odstop Cerarja komentiral Valentin Hajdinjak in dodal: "Namesto da bi se vlada ukvarjala s problemi ljudi, se ukvarja sama s sabo." NSi meni, da je v Sloveniji čas za novo politiko, a hkrati upa, da pri najnujnejših zadevah, kot sta NLB in arbitraža, v tem obdobju ne bo prišlo do zastojev. Hajdinjak je Cerarju še očital, da ni upošteval predlogov opozicije za zamenjavo nekaterih ministrov v vladi, za katerih dejanja je torej tudi sam odgovoren.

Bratušek: Padel še zadnji projekt vlade

"SMC first, Slovenia second," je odstop premierja Mira Cerarja komentirala Alenka Bratušek in dodala, da je v vodo padel še zadnji projekt njegove vlade, tako imenovana politična stabilnost. V njeni stranki naj bi že ves čas opozarjali, da je ta vlada krhka. Glede Cerarjevega namigovanja, da ni imel prave podpore v koaliciji, pa je dejala, da si je koalicijske partnerje izbral sam.

"Ob nastopu te vlade je bila gospodarska rast 3,1-odstotna, Cerar te države ni izvlekel iz krize," je menila Bratuškova in dodala, da si ne predstavlja, da bi tako neodločna vlada državo vodila v krizi: "Želim si odločnega predsednika ali predsednico vlade," je namignila na bližajoče se volitve. Po njenem bi bilo nakopičene probleme treba rešiti, saj se ji zdi prelaganje pogajanj s sindikati na novo vlado neodgovorno.

Dobovšek: Vlada podlegla pritiskom iz ozadja

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek meni, da so dogodki pokazali, da vlada ne odloča in da je podlegla pritiskom iz ozadja. Cerarjev odstop pa ocenjuje kot formalizacijo dejstva, da je vladna koalicija razpadla že pred meseci. Ob tem je dejal še, da je bila ekipa ministrov nestrokovna in nesposobna izpeljati svoje naloge, želi pa si, da bi do novih volitev čimprej prišlo.

Kaj o odstopu menijo evropski poslanci?

Evropski poslanci iz vrst SDS-a so odločitev Mira Cerarja za odstop z mesta premierja označili kot pričakovano. Tudi drugi poslanci ob odstopu niso ravno presenečeni. Kratek in jedrnat je bil Lojze Peterle (EPP/NSi): "Bolje odstop kot brezvladje."

"Odstop seveda ne bi bil nepričakovan kak mesec prej, zdaj, tik pred rednimi volitvami, pa je popolnoma neprimeren. Odgovoren predsednik vlade bi moral barko mirno pripeljati v pristan v pričakovanih časovnih okvirih," meni Milan Zver (EPP/SDS).

"Glavni motiv je verjetno narediti ustrezen spin, obrniti neugodne javnomnenjske trende in v negotovih razmerah znova zagotoviti zmago levici. Toda prepričan sem, da ljudje ne bodo znova nasedli tem poceni potezam," je sklenil Zver.

Sprenevedanje koalicijskih partnerjev

Romana Tomc (EPP/SDS) meni, da je Cerarjev odstop pričakovan, saj njegova vlada "ni izpolnila nobenih obljub, še več, slovenskim državljanom je naredila veliko škode". Dogodki zadnjega tedna, odločitev vrhovnega sodišča in stavka šolnikov pa "predstavljajo sliko celotnega mandata".

"Skrajno neokusno je sprenevedanje in zahrbtnost koalicijskih partnerjev, saj kot člani vlade nosijo vso odgovornost za stanje v državi," je še poudarila.

Patricija Šulin (EPP/SDS) pa meni, da je do odstopa prišlo "veliko prepozno". "Zadnje leto ali dve lahko opazujemo, kako vlada razpada, koalicijski partnerji ne deluje enotno, temveč svojo odgovornost prelagajo na druge, tudi na opozicijo," je zapisala.

Premišljen politični manever Cerarja

Tanja Fajon (S&D/SD) odstop ocenjuje kot "zelo dobro premišljen politični manever premierja, ki želi s tem sebe in SMC prikazati kot edine, ki so želeli spremembe, a jim to zaradi oviranja 'starih struktur', kot se je sam izrazil, ni uspelo".

"Nedvomno mu to prinaša dodaten prostor v medijih, ko se je postavil v vlogo žrtve, pa verjetno računa na dodatne točke na volitvah. A ta vloga po mojem mnenju ni ne všečna ne produktivna. Na koncu bo namreč vseeno moral priznati, da je SMC kot največja koalicijska stranka neposredno odgovorna za zdrse, kot so preplačana maketa drugega tira, neuspeli dogovor s sindikati, neurejeno stanje v zdravstvu," je zapisala.

En vlak odpelje, drugi pripelje

Igor Šoltes (Zeleni) je zapisal, da je Cerarjev odstop "po nespretnih pogajanjih s sindikati javnega sektorja, farsi okoli makete, padcu največjega projekta te vlade in že tako skrhanih odnosih v koaliciji" razumljiv. Takšne poteze so v slovenski politiki sicer redke, je opozoril. Glede morebitnih posledic odstopa pa zapisal, da "zato imamo demokracijo, če odpelje en vlak, vedno pride drugi".

Ivo Vajgl (Alde/DeSUS) pa je dejal, da "po odločitvi vrhovnega sodišča uglednemu pravniku dr. Miru Cerarju kaj drugega kot (začasen?) umik ni preostalo".

Brezizhodni položaj

Cerar se je po mnenju Franca Bogoviča (EPP/SLS) "znašel v brezizhodnem položaju", a ne le po sredini odločitvi vrhovnega sodišča, temveč zaradi cele kopice zadev: "nesoglasja s sindikati, stavkovni val, blamaža s PRO Plus, pogorel pa je tudi kot pravnik pri ključnem projektu vlade, drugem tiru, ki je cel fiasko".

"Njegov odstop je zanj več kot očitno izhod v sili, saj bi se v naslednjih tednih težave le še poglabljale. Pokazala se je neodgovornost dela slovenske politike, kjer soodgovornost za to stanje poleg SMC-ja nosita tudi koalicijski SD in DeSUS," je zapisal in dodal, da upa, da se bodo volivci tudi naučili, kaj pomenijo novi obrazi.

Larisa Daugul, G. C., L. L.